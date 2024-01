escuchar

Todavía con la conmoción latente por el crimen de Uma en Lomas de Zamora ocurrido el lunes de esta semana, cuando intentaron robarle el auto a sus padres, este jueves por la noche tuvo lugar un hecho similar en Castelar, partido bonaerense de Morón. Delincuentes armados abordaron a una mujer que llegaba en su vehículo a su casa y en un intento de sacárselo la asesinaron.

La víctima, identificada como Lucrecia Arias, de 50 años, no iba sola. Llevaba a su hija adolescente en el auto en el momento en que la abordaron cuatro delincuentes que le cruzaron un auto negro en su trayecto. El violento episodio ocurrió en la zona de San Nicolás al 2000, entre Miguel de Salcedo y Bruno Zabala, según registró el portal Primer Plano Online.

De acuerdo a los primeros datos policiales, plasmados por la Agencia Télam, los ladrones querían que la mujer se bajara del auto, pero a ella se le trabó el cinturón de seguridad cuando la encañonaron. En medio de los tironeos la mataron de un balazo en el tórax y se dieron a la fuga sin concretar el robo.

La Volkswagen Suran blanca en la que viajaba la víctima quedó en la calle frente su vivienda, con su cuerpo en el interior del coche. Su hija, que iba sentada en el asiento del acompañante, fue quien pidió auxilio desesperada.

Un rato después llegó la Policía con una ambulancia del SAME. No obstante, los médicos del servicio de emergencias no pudieron reanimar a Arias. Ahora investiga el caso el fiscal Matías Rapazzo, de la Fiscalía 7 de Morón, quien dispuso que se recaben datos en la escena del crimen. Trabaja allí la Policía Científica, que también busca cámaras del lugar que permitan dilucidar la secuencia del crimen.

Habló una testigo

El hecho causó consternación en los vecinos que presenciaron la escena. “Salí a ver qué pasaba por los ruidos y vi toda la calle cortada, una ambulancia. Me acerqué a la escena y uno de mis vecinos, a tres casas de acá, me contó que le habían disparado a una vecina para robarle el auto. La chica logró salir corriendo a buscar ayuda y los ladrones se fueron corriendo por lo que sé”, reveló en LN+ Priscila, una joven que vive en el barrio.

“La señora estaba entrando el auto, llegaron estas personas, se escucharon dispararos. Yo escuché los gritos de su hija, tirada en el piso, llorando por su madre ”, contó también sobre los minutos posteriores al asesinato. Incluso indicó cómo fue que le contaron a la hija de la víctima que habían asesinado a su mamá: “La estaban tratando de sacar del auto y ahí se lo dijeron, estaba muerta”.

La joven también detalló que escuchó dos disparos cerca de las 23.30, hora en que ocurrió el crimen, y que ella salió de su casa ya cerca de la medianoche, cuando escuchó a los patrulleros y las ambulancias llegar. “La zona en el día es tranquila, residencial, pero acá a dos cuadras tenemos una plaza y se junta mucha gente a drogarse, a tomar alcohol todo el día; delante de los policías porque hay una garita policial, pero nadie hace nada”, se quejó Priscila, que marcó también: “Acá no se puede salir a la noche, ya han robado en esta cuadra. Estamos pidiendo la alarma vecinal, tenemos un grupo donde nos avisamos todo”.

