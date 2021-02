Ciudad: comienzan las clases y Ademys inicia un paro por 72 horas

Además de Ademys, la UTE realizará una jornada de "organización y lucha" para rechazar el protocolo presentado por el gobierno de la Ciudad

El inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires esta mañana no se tradujo en un total consenso con los gremios docentes porteños, pese a las arduas negociaciones que se dieron en la previa del retorno a las aulas. Ademys comenzó hoy un paro de 72 horas, ya que consideran que "no están dadas las condiciones sanitarias" para el regreso presencial y que tampoco se alcanzó un acuerdo sobre reclamos salariales que existían desde el año pasado.

"Es una vuelta a la presencialidad que no garantiza las condiciones sanitarias, ni para los estudiantes ni para los docentes", consideró ayer la secretaria general del gremio, Mariana Scayola.

Desde el sindicato que conduce pidieron también "que el salario mínimo de los docentes en la ciudad no sea menor a los 55.000 pesos, en línea con lo que cuesta una canasta mínima de alimentos", según precisó.

Por su parte, la secretaria gremial de Ademys, Amanda Martín, dialogó hoy con radio El Destape. "Acá está en juego el problema de cuáles son los índices epidemiológicos que la Ciudad considera viables y compatibles con una reapertura presencial masiva, que es lo que está planteando", señaló.

"El segundo problema son los recursos materiales: infraestructura, mobiliario, condiciones de salud, higiene y trabajo. Y el otro gran problema son las dispensas, los trabajadores mayores de 60 años que todavía no están exceptuados: qué pasa con las licencias de cuidado, que hay una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que en la ciudad no se aplica", dijo.

Por otro lado, también indicó que la comunidad educativa y las familias "comienzan a enterarse por estas horas cuál es el plan de las escuelas", debido a que "el gobierno de la ciudad le ha deslindado toda la responsabilidad a las escuelas, que tienen que armar un plan alterativo".

A pesar de que, según el Ministerio de Educación de la Ciudad, se invirtieron más de 2000 millones de pesos en kits de limpieza, en elementos de bioseguridad y en purificadores de aire para aquellas aulas que no tienen ventilación adecuada; Martín dijo que durante "todo este tiempo no pusieron un peso, no arreglaron las aulas, no evaluaron cuál va a ser el contexto en el cual se van a desarrollar". Además, sostuvo: "Las escuelas se encuentran con muchos problemas y las denuncias son múltiples".

"No podemos dejar un supuesto normal inicio de clases cuando se viene un recorte brutal del presupuesto educativo, de infraestructura, de computadoras", señaló, en ese sentido, a pesar de que puntualizó en que "la medida de fuerza es el último recurso", que "empalma con un malestar creciente de las escuelas, que si se extiende va a traer muchas crisis y muchos problemas".

Pasadas las 8.30, el sindicato brindó una conferencia de prensa frente a la sede del gobierno porteño, en Parque Patricios. La decisión por la cual adoptaron la medida de fuerza se tomó en una asamblea la semana pasada, luego de que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta presentara el protocolo final para la vuelta a las clases presenciales.

La UTE realiza una jornada de "organización y lucha"

Por otra parte, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) -el gremio más representativo en la Capital- convocaron a una jornada de "organización y lucha" para hoy, en rechazo al protocolo presentado por el gobierno de la ciudad, debido a que lo consideraron "insuficiente".

Dicha actividad fue definida en un plenario de delegados, que contó con la participación de más de 1000 docentes distribuidos por niveles y modalidades. En ese marco, resolvieron por unanimidad rechazar el protocolo "por ambiguo, impreciso, contradictorio, parcial e insuficiente para garantizar la salud de la comunidad educativa".

En el gremio decidieron responsabilizar judicialmente a Rodríguez Larreta y a los ministros de Salud, Fernán Quirós; y de Educación, Soledad Acuña, "por sus decisiones gubernamentales y los daños personales y sanitarios que pudieran ocasionar en la comunidad educativa".

La tensión entre la UTE y la ministra Acuña suma así un capítulo más. Desde el sindicato conducido en la ciudad por Angélica Graciano la habían denunciado al INADI "por sus declaraciones discriminatorias", cuando la funcionaria se refirió a un supuesto "adoctrinamiento" de algunos docentes en las aulas.

