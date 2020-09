La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley para extender la suspensión de los desalojos, que a pedido de la oposición, explicita que no quedan alcanzadas las tomas de tierras Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Hafford / LA NACION

En la Legislatura bonaerense avanza una prórroga de la ley que suspende los desalojos, aunque con cambios que dejan fuera del alcance de la norma los casos de tomas de tierras como la que se mantiene en Guernica, que tiene fecha de desalojo judicial para la semana que viene. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio ayer media sanción a una extensión de los plazos de suspensión de los desalojos hasta el 31 de marzo de 2021.

La iniciativa llegó a la Legislatura desde el gobierno de Axel Kicillof y, una vez en el recinto, recibió modificaciones propuestas por Juntos por el Cambio, en un debate tenso.

La ley 15.172 establece originalmente la prohibición de desalojar hasta el 30 de septiembre. Incluye un polémico inciso que suspende "toda ejecución o lanzamiento colectivos, sea en sede civil o penal, que afecten a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle, se encuentren o no en un barrio popular incluido en los registros oficiales". Se trata del inciso 5 del primer artículo de la ley.

En el proyecto que votó ayer la Cámara de Diputados bonaerense, con respaldo del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, se elimina ese apartado del primer artículo de la ley, que fue invocado como razón para pedir el freno de desalojos en casos como la toma que permanece activa en Guernica. También se incluye un nuevo pasaje que marca expresamente que las suspensiones no incluyen los desalojos de usurpaciones de terrenos.

La sesión del Senado para tratar el proyecto de suspensión de los desalojos está prevista para el jueves próximo. Ese mismo día podría concretarse el desalojo en la toma de Guernica Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

La iniciativa de la prórroga de los plazos de la ley llegó con el mensaje 39/29, del Poder Ejecutivo que encabeza Kicillof, pero sufrió modificaciones. "Vino un proyecto del gobernador que planteaba la prórroga, sacando el inciso 5 [del artículo 1], pero suspendiendo todos los lanzamientos [como se denomina judicialmente a los desalojos]. Impusimos, como condición para votar, incluir un artículo que establece que le ley no es aplicable a tomas y que solo se aplica a viviendas únicas de ocupación permanente", señaló a LA NACION el diputado Daniel Lipovetzky (Juntos por el Cambio).

El nuevo artículo 7 bis establece que "quedan excluidos expresamente de las suspensiones dispuestas los procesos de desalojo, interdictos y/o lanzamientos dispuestos en caso de ocupaciones, usurpaciones y/o tomas colectivas de inmuebles, cualquiera fuere su naturaleza, siempre que las mismas se hubiesen producido con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N°132/2020 [del 12 de marzo, que declara la emergencia sanitaria en la provincia]".

El artículo 7 también excluye de los alcances de la normativa los desalojos en "espacios físicos nacionales, provinciales o municipales destinados a áreas naturales protegidas, patrimonios culturales, educativos y/o de interés comunitario o de asociaciones civiles".

El kirchnerismo y las tomas

"Hay algún sector del oficialismo que no ve con tan malos ojos el tema de las tomas. La sesión casi se cae porque no querían aceptar las correcciones", criticó Lipovetzky, quien en el debate cuestionó que el bloque del Frente de Todos no haya acompañado un proyecto suyo que declaraba la emergencia en materia de tomas de tierras y agilizaba los procedimientos para desalojar.

El gobierno de Axel Kicillof envió a la Legislatura el proyecto de prórroga de la suspensión de desalojos, que fue aprobado en Diputados con cambios propuestos por la oposición Crédito: Prensa Gobernación

Tras la propuesta del jefe del bloque oficialista, Facundo Tignanelli, de aprobar la prórroga sobre tablas, el proyecto obtuvo media sanción. El jefe de la bancada del Frente de Todos cruzó a Lipovetzky cuando el diputado opositor criticó la falta de apoyo a su iniciativa de declarar la emergencia.

En el debate, con la mayoría de los legisladores conectados virtualmente desde sus oficinas o domicilios, se refirieron a la modificación Claudio Dellecarbonara (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Fabiana Bertino (Frente de Todos). Dellecarbonara consideró "un agravio" el artículo 7 bis. Bertino defendió la prórroga, dijo que hay "un Estado provincial que trabaja", y cerró su discurso con los dedos en "V" y entonando el pasaje de la marcha peronista que reza "para que reine en el pueblo el amor y la igualdad".

El nuevo articulado deberá ahora tratarse en el Senado bonaerense para convertirse en ley. Según pudo saber LA NACION de una fuente del bloque oficialista, que conduce Gervasio Bozzano, el tema se debatirá en una sesión el jueves que viene, con grandes chances de aprobarse como salió de Diputados. La sesión podría coincidir con el desalojo de las 2500 familias que ocupan desde fines de julio el predio de Guernica, ya que la Justicia dispuso que el procedimiento se realice el 23, 24 y 25 de septiembre.

