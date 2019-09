El Presidente estará menos de un día en Manhattan; lo acompañará Hernán Lacunza, que deberá negociar el miércoles el giro pendiente de US$5400 millones con el FMI Fuente: AFP - Crédito: Juan Mabromata

NUEVA YORK.- Un año atrás, Mauricio Macri fue galardonado en Nueva York por su liderazgo en una cena de gala en la que compartió mesa con Christine Lagarde. Se reunió con inversores, vio a Donald Trump, capeó la salida de Luis Caputo del Banco Central y se llevó de regreso a Buenos Aires lo que quería: más dinero del Fondo Monetario Internacional ( FMI), del que además podría disponer casi en su totalidad antes del fin de su mandato. En la cena, Macri dijo que esperaba que los argentinos "se enamoren" de Lagarde.

Este año, en plena campaña presidencial, el viaje de Macri a Nueva York para la asamblea general de las Naciones Unidas ofrecerá un fuerte contraste. Apenas estará poco más de 12 hora en Manhattan. No verá a inversores, decepcionados con su gobierno, y, por estos días, más preocupados por conocer los planes de su principal rival, Alberto Fernández. Lagarde ya no está, y el Fondo dejó al programa argentino en el limbo, al postergar sin fecha el envío del último giro pendiente por 5400 millones de dólares del histórico préstamo por unos US$ 57.000 millones.

La comitiva presidencial estará integrada por el canciller, Jorge Faurie, quien ya se encuentra en Nueva York; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky. El equipo económico, liderado por el secretario de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, se adelantó un día al Presidente para ver inversores y preparar la cumbre con David Lipton y Alejandro Werner, máximos funcionarios del FMI para la Argentina. La delegación se hospederá en en el hotel The Langham, sobre la 5º Avenida.

Macri aterrizará mañana, cuando hablará ante la 74º sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), en el que podría ser su último discurso como presidente de la Argentina. Será su principal actividad en Nueva York. Su mensaje está previsto alrededor de las 18 horas de la Argentina. Macri será el séptimo mandatario en hablar por la tarde.

Antes del discurso, Macri participará del almuerzo que ofrece el secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Luego, verá a Michelle Bachelet, alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, con quien seguramente hablará sobre la crisis en Venezuela, uno de los temas candentes en la semana más importante del año de las Naciones Unidas.

Antes de regresar a Buenos Aires, Macri pasará por el cóctel de bienvenida en el hotel Lotte que ofrece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , para los líderes globales. Esa será su última actividad en la ciudad. Por la noche, emprenderá su regreso a Buenos Aires, ya con la mente puesta otra vez en la campaña.