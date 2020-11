Con 129 diputados conectados por vía remota, Sergio Massa dio inicio a la última sesión ordinaria de este año; Juntos por el Cambio y el lavagnismo rechazaron tratar el proyecto que fija en $24.500 millones anuales el monto por el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires Crédito: Prensa HCDN

Laura Serra Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de noviembre de 2020 • 14:39

Con el quorum justo, el bloque de diputados oficialistas y un puñado de legisladores aliados se encaminan a debatir y convertir en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que dispone un nuevo recorte de recursos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires.

El principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, y Consenso Federal, ligado a Roberto Lavagna, decidieron no dar quorum por considerar que la iniciativa, además de inconstitucional, constituye una nueva embestida del Gobierno sobre Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño.

El proyecto que se debatirá en la Cámara baja, que cuenta con media sanción del Senado, fija en $24.500 millones anuales el monto por el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires, un monto menor a lo que recibía la gestión porteña. Esta cifra, según la iniciativa, se actualizará de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC), correspondientes al año precedente.

Los recursos, una vez que se sancione la ley, serían financiados directamente por la ley de presupuesto y no por la coparticipación federal.

El proyecto no solo recibió el rechazo de Juntos por el Cambio. Los tres diputados lavagnistas de Consenso Federal también anticiparon sus reparos. "El Congreso no debería intervenir en este conflicto entre la Nación y el gobierno porteño", sostuvo Alejandro "Topo" Rodríguez, jefe del bloque. El legislador, junto a sus pares Graciela Camaño y Jorge Sarghini, decidieron no dar quorum en la sesión.

Entre los legisladores opositores que, en cambio, sí decidieron colaborar con el oficialismo en el quorum figuran dos de los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, Alejandra Vigo y Paulo Cassineiro; el salteño Andrés Zottos, el diputado Nicolás del Caño (FIT); el riojano Felipe Alvarez (Acción Federal) y la neuquina Alma Sapag.

Los diputados de Juntos por el Cambio anticiparon su rechazo al proyecto, al que enmarcan en un operativo de presión del gobierno nacional sobre la administración porteña. De hecho, Rodríguez Larreta ratificó el pasado fin de semana que no va a suscribir el nuevo consenso fiscal que apura el Poder Ejecutivo con las provincias.

Dicho acuerdo, a juicio del gobierno porteño, establece cláusulas "inadmisibles": entre ellas, en el convenio se propone suspender por un año las demandas a la Nación por asuntos vinculados a la coparticipación federal. La prohibición tiene nombre y apellido: implicaría que Rodríguez Larreta retire la medida cautelar que presentó en la Corte Suprema cuando Fernández anunció la quita de la coparticipación por los fondos de la Policía de la Ciudad.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó duramente la iniciativa oficialista. "Es absolutamente inconstitucional que los ciudadanos porteños, que aportan el 22% de la recaudación nacional total de los impuestos nacionales y delegados, no reciban un peso", asestó, y atribuyó la embestida a una estrategia "vengativa y cruel" de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Conforme a los criterios de Más información