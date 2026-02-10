Conflicto policial en Rosario: el Gobierno busca evitar una escalada y refuerza Santa Fe con fuerzas federales

Eran las primeras horas de este martes y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, ya estaba en comunicación con el gobernador Maximiliano Pullaro y con su par provincial, Pablo Cococcioni, mientras avanzaba el conflicto con la Policía de la Provincia de Santa Fe, que todavía está activo y que suma fricción a lo largo de las horas. En la Argentina, la huelga de las fuerzas está prohibida.

A contrarreloj, tanto el gobierno nacional -a través de la cartera de Monteoliva- como las autoridades provinciales trabajan para desactivar esta protesta que incluye a agentes activos, retirados y familiares, que se desplegaron frente a la Unidad Regional II de Rosario, con 20 móviles que pasaron a ser 60 horas después, efectivos fuera de servicio, sirenas encendidas, cortes de calle y cantos contra la administración radical.

La protesta, tal como contó LA NACION, comenzó hace una semana detonada por la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, que intentó suicidarse en la puerta de la Jefatura de la Unidad Regional II, pero se agudizó en las últimas horas con variopintas posturas en relación con las condiciones laborales.

En base a distintas fuentes consultadas por este medio a lo largo del día, hay preocupación tanto en Buenos Aires como en Santa Fe por la posibilidad de un “efecto dominó” que extienda este malestar desde Rosario a policías de otras provincias o a las fuerzas federales.

También miran con atención las autoridades que, aprovechándose de estos problemas con los agentes de la Policía provincial, las bandas delictivas que operan en Rosario, una ciudad que tuvo graves problemas de narcotráfico, vuelvan a activar acciones violentas como las que ocurrieron años atrás. Es que tanto el gobierno de Milei como el de Pullaro hacen gala del control que lograron tener sobre estas organizaciones desde que articularon en conjunto para abordar el narco.

Policías de Santa Fe reclaman en Rosario STR - AFP

Con el foco puesto en evitar una escalada, en medio de esta protesta que sumó calor a medida que avanzó el día, el Ministerio de Seguridad ordenó reforzar con presencia de fuerzas federales distintas zonas de la provincia de Santa Fe que normalmente están a cargo de los agentes locales. Este despliegue no se da solo en Rosario, sino en distintos puntos del territorio y en coordinación con el gobierno de Pullaro, según supo LA NACION de una alta fuente del gobierno nacional que está al tanto de este operativo de contención.

Asimismo, el comando unificado -con participación de la Casa Rosada y la provincia- se encuentra con hiperactividad, y Monteoliva envió a Rosario a funcionarios de su ministerio para que se ocupen personalmente de la cuestión, entre ellos el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, que conoce el lugar porque es oriundo de ahí. “Oficia como nexo con la provincia”, explicaron desde el Gobierno sobre el rol de Angelini.

Otra voz oficial con conocimiento del tema aseguró ante este medio que el Ministerio de Seguridad hizo en las últimas horas un relevamiento a nivel país para chequear el estado del resto de las fuerzas. “Por ahora todo tranquilo”, concluyeron. Cerca de Monteoliva no se expidieron al respecto.

Además, fuentes del Ministerio del Interior reportaron que el ministro Diego Santilli se puso en contacto por chat con Pullaro durante esta tarde y que quedaron en retomar el tema más tarde para buscar soluciones entre ambas administraciones.

El objetivo de máxima de la Casa Rosada era que antes de que termine la noche el conflicto con la Policía esté solucionado.

Sin embargo, otras fuentes que están al tanto se muestran menos esperanzadas de que la situación llegue a buen puerto en lo inmediato. Ante los móviles de televisión, de radio y cronistas de diarios apostados en el lugar, los protagonistas de los reclamos se mostraron enfervorizados.

Un funcionario nacional que habló con LA NACION y que sigue de cerca las protestas daba cuenta este martes de una cuestión que iba en contra de la resolución inmediata del caso: que los reclamos son múltiples, como así también los interlocutores que de a poco aparecen en medio del grupo de policías que demanda.

Pablo Cococcioni, el ministro de Seguridad de Santa Fe marcelo-manera-7533

Esta mañana, desde Santa Fe admitían que existe un pedido genuino detrás de los reclamos, pero denunciaban que a eso se sumaron sectores “infiltrados” que, según entienden en la provincia, están compuestos por “expolicías desplazados” por la gestión de Pullaro, cuando depuró las fuerzas de efectivos que tenían connivencia con las bandas que operan en ese territorio.

“Sobre un reclamo cuyo fondo juzgamos legítimo, atendible casi en su totalidad, entendemos que paulatinamente, con especial énfasis a partir de anoche, se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares y sectoriales, acciones violentas, antijurídicas… y empezaron a instigar al personal policial de forma directa y sembrando fake news, tratando de desestabilizar el despliegue preventivo”, denunció Cococcioni esta mañana.

Consultado por los “infiltrados”, más tarde, el secretario de Análisis Criminal de Santa Fe, Esteban Santantino, dijo este martes al mediodía que “hay mucha información al respecto” que pensaban entregarle a la Justicia para que investigue. “Claramente estas personas no tienen nada que ver con el reclamo legítimo de muchos efectivos de la Policía de Santa Fe sobre condiciones que nosotros queremos mejorar”, sostuvo en LN+.

En la provincia, en las primeras horas de la mañana hablaban de un “grupo reducido” de personal policial volcado a los disturbios, pero a lo largo de la jornada se sumó convocatoria. El gobierno de Pullaro por ahora ordenó que a más de 20 agentes se les retiraran las armas y los chalecos antibalas, y que fueran pasados a disponibilidad.

Asimismo, dejaron trascender desde la gestión santafesina que el patrullaje no se resintió durante la noche del lunes y la madrugada del martes en Rosario. Fuentes de la Casa Rosada, en tanto, calculaban que sí hubo menos móviles de la Policía provincial en funciones, como consecuencia de las protestas.

Por el lado político, hicieron ruido los mensajes de la diputada nacional libertaria Romina Diez, íntima amiga de la secretaria general, Karina Milei, que salió a criticar a Pullaro este mismo martes.

“Pullaro gasta millones en estructuras políticas, secretarías inútiles y pauta oficial… Y después no puede pagarles a quienes ponen el cuerpo para cuidarnos. Eso no es falta de recursos. Es un error de prioridades y una pésima gestión. Un Estado que no cuida a quienes garantizan seguridad, educación y salud no cumple su función básica. Esperamos que revise sus prioridades y gobierne pensando en los santafesinos”, dijo primero Diez en X.

Pullaro gasta millones en estructuras políticas, secretarías inútiles y pauta oficial…

Y después no puede pagarle a quienes ponen el cuerpo para cuidarnos.



Eso no es falta de recursos.

Es un error de prioridades y una pésima gestión.



Un Estado que no cuida a quienes garantizan… https://t.co/zzXIlJJL7Y — Romina Diez (@romidiezok) February 10, 2026

“La fatal arrogancia de Pullaro debe terminar. No se puede especular con los recursos de los santafesinos. Mientras sostiene una estructura estatal sobredimensionada y $122 millones diarios en pauta, apostó a que a la Argentina le fuera mal: tomó deuda en dólares, se comprometió a liquidarla a pesos y no lo hizo. Resultado: más de US$100 millones de pérdida para Santa Fe. Después dicen que no alcanza para pagar a las fuerzas de seguridad. Por favor, más respeto gobernador”, siguió después la diputada, titular de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, que el domingo -cuando el Presidente fue a San Lorenzo y compartió un acto con Pullaro- estuvo ubicada en un lugar preferencial y desfiló junto a los hermanos Milei por el campo central.

La fatal arrogancia de Pullaro debe terminar.

No se puede especular con los recursos de los santafesinos.



Mientras sostiene una estructura estatal sobredimensionada y $122 millones diarios en pauta,

apostó a que a la Argentina le fuera mal:

tomó deuda en dólares, se comprometió… — Romina Diez (@romidiezok) February 10, 2026

Sin embargo, este martes en la Casa Rosada distintos funcionarios consultados por este medio no se hacían eco de esos mensajes. “No daba en este momento, se mandó sola”, dijo una fuente que circuló por los pasillos de Balcarce 50. Otro se plegó y lamentó los dardos ante la sensibilidad del conflicto. “¿No viste que nadie más se subió a esos mensajes?”, comentó.