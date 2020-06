El gobernador se sumó a las declaraciones del mandatario tras el récord de casos de coronavius Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Tras haber alcanzado ayer un récord de casos de coronavirus con 1141 personas infectadas, Axel Kicillof , advirtió hoy que "hay que ser prudentes" porque la cantidad de contagios por coronavirus en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) "está creciendo" en los últimos días y dijo que "no se puede actuar como niños caprichosos" frente al virus. "Vamos a entrar en una etapa de revisión", remarcó el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Si no tomamos medidas necesarias de aislamiento, si nos relajamos y bajamos los brazos, no importa qué hayamos hecho para preparar el sistema de salud, nada alcanzará" , sostuvo el mandatario al hablar en la gobernación, donde anunció medidas de ayuda financiera destinada a clínicas privadas.

"Cuando crecen los contagios no autorizamos más actividades, no pasamos a más movilidad y más riesgo sino al revés. Vamos a estar en una etapa de revisión a ver qué puede ser que genere más contagio. Cuando crecen los contagios no hay más flexibilidad hay menos. Porque tenemos que cuidar a todo el mundo", sostuvo el mandatario provincial.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán , quien adelantó que hoy va a ser "un día de muchos casos " tras precisar que ya tienen registrado 355 casos hasta el momento de la conferencia, fue enfático a la hora de hablarle a las autoridades políticas que ocupan puestos de gestión frente a la pandemia. "Apelamos a la responsabilidad de todos los funcionarios que si vemos que hay un incremento volvamos para atrás".

Suba de contagios

Más temprano, el presidente Alberto Fernández se refirió al aumento en los contagios e insinuó en Radio 10 que debido a que "la velocidad de contagio es la más alta que se tuvo desde el día cero" se debería "estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta".

Ayer, fiel a su estilo, Sergio Berni , ministro de Seguridad de la Provincia, fue más directo y apuntó contra las medidas de mayor flexibilización que impulsó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , porque "demuestran una falta de solidaridad" con la Provincia.

"Lo que se acabó es la solidaridad entre la Ciudad y la provincia" , lanzó anoche el titular de la cartera de Seguridad bonaerense en diálogo con el canal Todo Noticias. "En la Provincia estamos en una situación muy delicada. Buenos Aires concentra casi el 60% de la pobreza del país, tiene más de 1800 asentamientos y las cuestiones habitacionales no son las mismas que en la Capital, por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer es mucho más grande", concluyó.