Coronavirus en la Argentina. Axel Kicillof, sobre volver a Fase 1: "Ayer hubo mil casos en la provincia y mil en Ciudad, no sé qué más quieren ver"

23 de junio de 2020 • 12:53

El gobernador bonaerense Axel Kicillof insistió hoy en que la cuarentena obligatoria debería endurecerse en el área metropolitana (AMBA) debido a la suba de contagios de coronavirus.

Consultado sobre la posibilidad de que el confinamiento regrese a la Fase 1, el mandatario provincial deslizó una crítica hacia el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien prefiere evaluar diariamente la suba de casos antes de endurecer el aislamiento. "El jueves nos vamos a volver a reunir. Ayer, mil casos en la provincia y mil casos en la Ciudad, no sé qué más quieren ver", lanzó.

"Los contagios crecen porque hay más movilidad", evaluó Kicillof en diálogo con Radio Provincia.

Para el gobernador bonaerense, "la única forma" de evitar los contagios y frenar la propagación del virus es la cuarentena. Y rechazó los cuestionamientos de la oposición a la estrategia sanitaria. "El que diga que no sirvió la cuarentena, que diga directamente: 'queremos tener una calamidad', aseguró. "No tenemos vacuna, ni remedios", reiteró.

Además, afirmó que la economía "no anda mejor en los lugares donde no hay cuarentena". "Anda más caótica, porque la gente está encerrada por miedo, no porque el Estado la cuida. Si quieren la ley de la jungla y más muertos, elijan ese camino", resaltó.

El presidente Alberto Fernández , Kicillof y Rodríguez Larreta acordaron ayer endurecer las medidas de aislamiento en el AMBA. Todavía deben definir el alcance y la profundidad de la marcha atrás, que se anunciaría durante el fin de semana.

La provincia pide endurecer el aislamiento lo antes posible. En cambio, la Ciudad estima que el pico de contagios llegará a mediados de julio y se muestra menos proclive a retroceder.

Ayer se anunciaron 2146 nuevos contagios en el país, con 32 muertos más.