Antes de anunciar la continuidad de la cuarentena, el gobierno nacional pondrá en marcha este viernes una investigación epidemiológica con testeos rápidos para medir la circulación del coronavirus en la población.

La primera etapa del estudio se hará en los grandes centros de trasbordo de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires, como las estaciones de Constitución y de Retiro , según detalló el ministro de Salud, Ginés González García , en diálogo con C5N. Se trata de una investigación epidemiológica que abarcará 170.000 pruebas, a partir de kits de exámenes serológicos que llegaron el lunes de China.

La intención del Gobierno, según dijeron a LA NACION en la cartera de Salud, es tener los primeros resultados de la investigación para este sábado, de modo que esos datos sirvan como insumo para definir las características que tendrá la continuidad del confinamiento en la Capital a partir del lunes 27. La semana próxima, el estudio se extenderá a las provincias.

Los testeos se harán de manera voluntaria entre los pasajeros de trenes, subtes y colectivos, anticiparon a LA NACION en Salud. Las pruebas se harán por medio de una mínima extracción de sangre, que se somete a un examen instantáneo, similar a una prueba de embarazo. Arrancarán con unos 350 testeos por día. La cifra irá creciendo cuando el estudio empiece a hacerse en otros distritos. La idea es que la información sirva como insumo para tomar decisiones.

En el Ministerio de Salud aclararon que el empleo de testeos rápidos no implica un cambio en la política que se viene desarrollando hasta el momento. Argumentaron, en ese sentido, que los estudios serológicos no pueden reemplazar las pruebas PCR como único método válido para detectar los contagios. Ocurre que los testeos serológicos no son útiles para determinar de manera fehaciente si una persona está enferma, dado que se limitan a detectar la presencia de anticuerpos que solo circulan en sangre una semana después del contagio.

Por la tarde, González García dio detalles del estudio en la reunión del comité de seguimiento, que encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , en la Casa Rosada. Con la presencia de diez ministros, ahí se analizaron los levantamientos focalizados de las restricciones para actividades productivas, en particular en provincias y ciudades donde no se detectaron casos de coronavirus o se registra un nivel de circulación bajo.

Si bien todavía no se publicaron las resoluciones administrativas, algunas de las actividades quedaron definidas. Las obras de construcción privada y la tarea de profesionales independientes encabezan los pedidos de los gobernadores, indicaron a LA NACION funcionarios al tanto de lo conversado.

Los permisos quedarán confirmados por medio de resoluciones administrativas de la Jefatura de Gabinete. La construcción privada quedaría habilitada en algunas provincias, entre ellas Santa Fe, Mendoza y Neuquén. La actividad de las profesiones liberales se reanudaría en seis distritos, entre ellos Chubut, Mendoza y Neuquén.

Los detalles de los levantamientos focalizados se conversaron con algunos gobernadores, que participaron de la reunión de manera remota. Además de Cafiero y González García, estuvieron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca ; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra , y los ministros Felipe Solá (Relaciones Exteriores), Eduardo De Pedro (Interior), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Sabina Frederic (Seguridad), Agustín Rossi (Defensa) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social).

Cada uno de los ministros hizo un balance de cómo se estaba aplicando la cuarentena en su área y qué pedidos habían recibido para flexibilizar el aislamiento. "Somos conscientes de que es tan exitosa la cuarentena como preocupante la situación económica", dijo uno de los ministros. Los levantamientos focalizados serían, a partir del lunes, la receta para atenuar el impacto del aislamiento en la economía, agregó.

En ese esquema de flexibilización por zonas, la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y las grandes ciudades del interior mantendrán las restricciones sin modificaciones a partir de la semana que viene.