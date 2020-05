El ministro de Salud de la Nación, se opuso a quienes protestan contra la cuarentena y las medidas para contener el brote de coronavirus en la Argentina; además, el ministro dijo que "es difícil que no se extienda" el confinamiento; defendió el aislamiento de barrios con brotes de coronavi Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2020 • 09:50

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García , habló esta mañana sobre las protestas contra la cuarentena y las medidas para contener el brote de coronavirus en el país e indicó que detrás de esos reclamos existe una "especulación política" . Además, el ministro dijo que "es difícil que no se extienda" el confinamiento la semana próxima.

"Hay una especulación política. No solo acá: es la ideología de [Jair] Bolsonaro , de [Donald] Trump y pasa en España también . Es un falso debate porque son los mismos que están con los antivacunas . Todos la valoramos la libertad pero estamos haciendo las cosas por el bien común : tratar de que la gente no se enferme y que no enferme a más gente", dijo el ministro esta mañana a Radio Mitre .

Y agregó: "La derecha del mundo se ampara en los derechos individuales. Nosotros los respetamos pero tenemos la obligación de defender los derechos colectivos".

En algunas localidades volvieron a convocar protestas y caravanas de autos contra la extensión del aislamiento obligatorio para esta tarde.

Ante los reclamos de quienes atraviesan una compleja situación económica, Ginés dijo entender a "los comerciantes" y a quienes deben quedarse en su casa e insistió en que "el Gobierno está haciendo muchos esfuerzo para ayudar a todos". "No es fácil para nadie pero debemos actuar para evitar dolor y muerte", expresó.

El ministro reconoció que la curva de contagios continúa en aumento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y por ello planteó que no ve posible flexibilizar la cuarentena el próximo 7 de junio, cuando venza el último plazo que dio el presidente Alberto Fernández. "Es difícil que no se extienda y relajar en un momento de curva ascendente. Estamos evitando una mayor consecuencia, que es que haya más muertes", aseguró.

Cambio de estrategia para la Ciudad

Sobre la ciudad de Buenos Aires, el funcionario indicó que la circulación viral está "globalizada" en toda la juridiscción. "Los barrios vulnerables tienen la misma cantidad de casos que en el resto de la ciudad" , dijo.

"Estamos pensando en hacer un cambio estratégico. Hablamos ayer con [el ministro de Salud porteño] Fernán Quirós de hacer lo mismo en el resto de la Ciudad que en los barrios vulnerables: ir a buscar los casos activamente y no esperar a que aparezcan. Es una idea estratégica de contener la expansión de la enfermedad al resto de la ciudad", sostuvo.

Minutos antes, en la misma radio, Quirós indicó que la Ciudad vivió en la última semana "una intensificación de los casos tomando una curva mas acelerada" y que según sus proyecciones el pico de contagios sería en la "primera quincena de junio" .

Provincia de Buenos Aires

En tanto, González García manifestó que la provincia tiene una "curva ascendente pero controlada" y defendió las medidas del gobernador Axel Kicillof en Villa Azul, donde se montó un cerco sanitario para contener la reproducción del virus. "Hay una estrategia oportuna en base a lo que se aprendió de la Capital. Hay una búsqueda activa de los casos, con aislamiento y cercamiento que limita la circulación del virus", explicó.

El ministro dijo que ya está bien de salud tras su breve internación de esta semana en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de parestesia distal del miembro superior izquierdo . " Estoy bien , igual que antes, con ganas de trabajar y necesidad de trabajar. El país no está para que uno se quede quieto", dijo