El primo de Santiago Cafiero y un funcionario del PAMI dieron positivos en el test de coronavirus Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2020 • 11:51

De acuerdo con el último parte del Ministerio de Salud el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia en el país es de 3612, con una tasa de letalidad de 1,8%, y los contagiados ya son más de 86.000. El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona más afectada, donde rige un aislamiento más estricto. Y entre los nuevos positivos cada vez hay más funcionarios.

En las últimas horas, Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo del PAMI, confirmó en redes sociales que se hizo el test y dio positivo. Asimismo Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa y primo del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, también comunicó que está enfermo. Por su parte el intendente de Pinamar, Martín Yeza, explicó que comenzó con síntomas, que se hizo el hisopado y que espera que en las próximas horas le den el resultado.

Al comunicar que estaba infectado, el funcionario del PAMI explicó en sus redes sociales: "Fui contacto estrecho de un positivo hace una semana. Siempre supe que era una posibilidad: nuestra responsabilidad en la gestión del Estado nos mantiene permanentemente expuestos. Desde que supe que era contacto me autoaislé. No tenía síntomas, fue por precaución".

Cafiero, también en su cuenta de Twitter, contó: "A pesar de que tomé todos los recaudos, me confirmaron que soy COVID positivo. Seguí las recomendaciones y me hice el hisopado al sentir síntomas leves de dolor de cabeza y tos. Estoy bien y aislado. Sigamos cuidándonos que los días más felices ya van a volver".

El intendente de Pinamar usó el mismo canal para anunciar que aguarda ser notificado y escribió hace unas horas: "Aprovecho y les cuento que ayer me hisopé. El miércoles me autoaislé porque tenía unos primeros signos gripales, ya el jueves con síntomas de Covid-19 y luego de 72 hs me hice el hisopado. Tengo todos los síntomas, todos leves, pero todos al fin. Hoy me dan el resultado".

Estos tres casos, dos confirmados y uno sospechoso, se suman a los ya registrados desde que comenzó la pandemia en marzo, entre ellos el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, quien estuvo internado; y la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Los casos positivos llegaron también a la Casa Rosada. Días atrás, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero declaró antes los rumores que comenzaron a circular sobre el tema y aseguró: "La Rosada, como cualquier ámbito de trabajo, ha tenido casos de trabajadores que por suerte se han atendido a tiempo. Esperamos la pronta recuperación de los trabajadores de la administración pública, que son tan necesarios".