Manzur decidió que Tucumán continúe en cuarentena el 28 de junio, pese a los anuncios presidenciales, aunque aclaró que estudia flexibilizar más actividades desde la próxima semana Crédito: Gobierno de Tucumán

Fabián López Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020 • 10:49

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- "No estamos dispuestos a tirar tanto esfuerzo por la borda". Con esa frase, el gobernador Juan Manzur justificó su decisión de que Tucumán siga en cuarentena hasta el 28 de junio , a pesar de que el presidente Alberto Fernández anunció anoche que las provincias que no presenten circulación comunitaria del coronavirus debían ingresar desde hoy a una etapa de distanciamiento social obligatorio .

Durante una entrevista con el diario local La Gaceta, Manzur dijo que acompaña las decisiones presidenciales, pero manteniendo las particularidades de la región. "Tucumán está mejor que en otros lugares, pero nos tenemos que cuidar más. Ese creo que es el desafío. En muchos lugares hay ya la experiencia de que cuando se flexibilice en forma apresurada después se retrocede. Por eso es preferible ir dando pasos más cortos pero más firmes, que nos lleven a una situación de normalidad en menor tiempo", argumentó.

En esta nueva etapa del aislamiento obligatorio por 21 días en el que ingresará la provincia, Manzur aclaró que se irán flexibilizando distintas actividades a partir de la semana que viene. Detalló que junto a los expertos del Comité Operativo de Emergencia que lo asesoran están analizando la posibilidad de permitir las reuniones familiares y disponer la reapertura de bares y restaurantes, con estrictas medidas sanitarias y de distanciamiento social. Además, señaló que se podría autorizar que los gimnasios vuelvan a trabajar, con turnos. También dijo que se está evaluando autorizar las salidas recreativas para los niños. "Obviamente, deberían salir con los padres y con mucho cuidado. También es un tema que estamos evaluando", precisó.

La decisión

Al defender su decisión de no avanzar hacia una etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio en Tucumán, Manzur expresó: "No perdemos de vista lo que está sucediendo, además, en los países vecinos como Chile, Bolivia y Brasil, que han incrementado exponencialmente el número de casos, lo que es una situación a tener en cuenta. No estamos dispuestos a tirar tanto esfuerzo por la borda ".

El mandatario peronista sostuvo que su responsabilidad principal es "cuidar la salud de los tucumanos, con una mayor vigilancia epidemiológica, con el fin de evitar la propagación del coronavirus".

En Tucumán se registraron 49 casos de coronavirus Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Font / LA NACION

Hasta ahora, en Tucumán se autorizó la reapertura parcial de los comercios y el regreso de la obra pública y de la construcción privada, con distanciamiento y medidas preventivas especiales, entre otras actividades.

Desde que se desató la pandemia, Tucumán registró 49 casos de coronavirus, de los cuales 34 fueron dados de alta, nueve se encuentran internados, dos están en sus domicilios en buen estado de salud y cuatro fallecieron. El último contagio se confirmó ayer y se trata de un paciente de 23 años con antecedente de viaje a Estados Unidos. El joven "se encuentra en aislamiento hospitalario de manera preventiva y con buen estado de salud", informaron desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia.