Daniel Gollán: un militante político antes que un médico

Daniel Gollán se presenta en Twitter junto con Cristina Kirchner antes que con Axel Kicillof. El ministro de Salud bonaerense se describe como militante político antes que médico.

Desde Twitter, Gollán jugó fuerte al azuzar al jefe de gobierno de la ciudad , Horacio Rodríguez Larreta, por abrir la cuarentena mientras avanza el pico de la pandemia. Tuvo que dar luego un paso atrás, ya que cruzó una delgada línea de convivencia trazada por su jefe, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ayer tomó medidas de flexibilización muy similares a las de su par porteño.

Tras criticar al gobierno de Larreta por "irradiar" el coronavirus , Gollán tuvo que publicar dos mensajes más. En el primero aún defendía su postura: "Algunos se horrorizan con las verdades y buscan conflictos donde no hay. Estamos haciendo un gran trabajo conjunto con CABA y no es contradictorio con decir que CABA hoy es el foco de contagios más preocupante. Hay que frenar los casos. Esto es vida o muerte. No jodan", pidió.

Pero más tarde, alertado por la falta de sensibilidad de sus palabras, tuvo que dar un paso atrás: "Siempre supimos que los grandes conglomerados urbanos serían los lugares más complicados de la pandemia. Por eso desde el primer día estamos trabajando coordinadamente para evitar la propagación de los contagios".

¿Qué pasó entre las tres publicaciones? Su jefe actual, Kicillof, no salió a bancar la embestida. "No me van a escuchar decir sobre Larreta algo que no esté en el marco de la situación que tenemos", dijo.

Gollán por ahora no perdió la confianza del gobernador: desde su fundación Soberanía Sanitaria construyó una red de médicos peronistas que ahora son vistos con especial agrado. Por ejemplo, a la hora de defender la llegada de los médicos cubanos, en caso de ser necesario.

El trabajo de Gollán en esa fundación durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal le valió el respeto de Kicillof, que lo nombró pese a saber que es un soldado de Cristina, como Sergio Berni y como Teresa García. Pero el ministro de Salud no habla con la vicepresidenta. Y acaso algunas de sus erráticas declaraciones políticas le empiezan a jugar en contra. Por caso, aseguró en marzo que el coronavirus "es como una gripe" y tiene baja letalidad. "No hace falta usar barbijos", aseguró. Dos meses después usa barbijo y afirma que el virus es "de vida o muerte".

Gollán inició su carrera como director de un hospital de Lanús y conoce el sistema sanitario desde adentro. En su embestida contra el gobierno de la ciudad no recibió respaldo público de su par de la Nación, Ginés González García. Gollán ocupó el cargo que ahora tiene González García de febrero a diciembre de 2015. Antes fue secretario de Salud comunitaria de la Nación y director de Análisis Técnico y Control del Narcotráfico (Sedronar). Es egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene otros títulos que valen en el peronismo: fue militante y exiliado en tiempos de dictadura.