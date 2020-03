Coronavirus: "Estoy más o menos", dijo un funcionario argentino contagiado

Eduardo Porretti es el representante diplomático de la Argentina en Venezuela y ayer se confirmó que es uno de los enfermos del país Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 10:10

Eduardo Porretti es el representante diplomático de la Argentina en Venezuela y ayer se confirmó que es uno de los enfermos del país por coronavirus. Hoy el diplomático habló sobre su situación y contó que no esperaba que se hiciera mediática.

"Estoy más o menos, ahí voy, tratando de enfrentar con tranquilidad", dijo el argentino en diálogo con radio La red . Asimismo, destacó que se hizo la prueba de forma voluntaria porque no se sentía bien. "Pedí hacer un test y rápidamente me mandaron especialistas, parecían astronautas, vinieron a mi casa superprotegidos. Me hicieron test sábado y el domingo me llamó canciller de venezolano para informarme que di positivo. Me pidieron quedarme en casa".

Luego, según relató, habló con la Cancillería argentina para informar sobre su situación. "Nunca pensé que se iba a hacerse público y generar este efecto mediático".

Sobre cómo contrajo el virus, aseguró que no puede determinar la manera pero explicó: "Hace seis meses que no me muevo de Caracas. Pero la embajada es un hervidero de gente de distintos lados: empresarios, políticos, diplomáticos, periodistas, referentes de la cultura...La diplomacia justamente es encontrarse a hablar".

Asimismo Porretti aseguró que tras dar positivo pensó en la posibilidad de ser vector de la enfermedad Covid-19, algo que lo preocupó. Respecto de los síntomas, indicó: "Tengo algunas incomodidades, trato de manejarlo con tranquilidad. Es importante tener cierta actitud. Hay gente que sufre muchos problemas de salud, lo último que debería hacer yo es victimizarme".

Por último, si bien no dio especificaciones sobre los sistemas de salud en Venezuela y cómo seguirá su tratamiento, dijo: "En la casa estoy solo, mis hijos viven en Buenos Aires. Vamos a ir viendo de qué se trata esto con los días, por cómo reacciona el cuerpo".

Porretti es uno de los representantes argentinos en el exterior que mantuvo su cargo tras el cambio de gobierno. Estuvo al frente de la embajada durante la gestión de Mauricio Macri y conserva su lugar desde la asunción de Alberto Fernández.

Ayer, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó que todo el país entre en cuarentena luego de que se detectaran 16 nuevos casos, elevando el total a 33. "Venezuela da un paso al frente y declara la cuarentena total", dijo el bolivariano en cadena de radio y televisión.