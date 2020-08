Rodríguez Larreta, Fernández y Kicillof, durante uno de los diez anuncios de ampliación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) Fuente: Archivo

Aunque se esfuerzan en hablar del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las divergencias entre las autoridades sanitarias nacionales, porteñas y bonaerenses florece día a día, cuando ya pasaron 140 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del coronavirus Covid-19.

El nuevo punto de conflicto, luego de las internaciones de afilados del PAMI, es la ampliación de la forma en que se puede determinar los casos positivos del virus SARS-CoV-2.

Ayer, Carla a Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, y Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, informaron que la cartera que comanda Ginés González García había acordado con los ministros de salud de las 24 jurisdicciones un nuevo criterio para definir positivos sin la realización de una prueba de PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa).

En esta ampliación de la definición de caso positivo se incluye ahora a quienes tengan síntomas y sean convivientes o contactos estrechos de personas ya diagnosticadas con Covid-19 por test PCR, y que residan en zonas donde haya transmisión comunitaria de la enfermedad. Por ejemplo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la ciudad Córdoba, Rosario o Resistencia.

Sobre esta decisión, Vizzotti había explicado que la finalidad es "optimizar recursos" y adelantó que este cambio derivaría en un aumento de casos positivos durante los próximos días por el cambio de modalidad. Además, explicó que es potestad de cada jurisdicción decidir "dónde, cuándo y por cuánto tiempo se implementa".

Consultados por LA NACION, desde el Ministerio de Salud de la Nación habían explicado que las provincias que decidan aplicar este sistema ampliado de definición de casos no deben pedir autorización, ni informar la decisión a la cartera que comanda Ginés González García.

"No tienen que informarlo, pero en el momento en el que ingresan en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) los nuevos casos, tienen una opción en la cual deben indicar si la confirmación del caso positivo fue por análisis PCR o por criterios epidemiológicos", dijeron los funcionarios consultados.

La ciudad no lo aplicará

Esta mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que la ciudad "no va a utilizar" el criterio. "No vamos a hacer uso de esa posibilidad, que es una práctica habitual en las epidemias, porque tenemos capacidad de hacer testeos y porque, cuando se confirma la enfermedad (Covid-19), hay que pedir esfuerzos complementarios a los infectados y es demasiado para pedírselo a todo mundo", afirmó Quirós durante el reporte de los viernes sobre la evolución del coronavirus en el distrito.

Quirós dijo que esa definición se aplica habitualmente en el campo de la epidemiología, "sobre todo al tratar el dengue" y que se usa en casos en los que no hay una cantidad suficiente de test disponibles.

"Nación habilita que cada jurisdicción cambie su metodología a la hora de diagnosticar. Pero para llegar a ese escenario, debería haber muy poca capacidad de respuesta con los test", explicó. El funcionario aseguró entonces que en la ciudad "todavía hay capacidad de crecer con las PCR desde el sector público, y desde el privado también", por lo que aún no se utilizará ese tipo de diagnóstico de caso positivo.

Las críticas de provincia

Durante una entrevista con radio La Red, Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, dijo: "Hace semanas venimos madurando esa confirmación por nexo epidemiológico".

Además, remarcó que en una familia de cuatro personas, si una es positiva y a los dos días otra también tiene síntomas, la posibilidad de tener coronavirus es tan alta "que hacer el testeo de PCR no tiene sentido".

El viceministro aclaró: "Eso no significa que la persona se autodiagnostica. Llama al 148, le hacen todas las preguntas y confirman el caso, e inmediatamente se toman las mismas medidas de aislamiento y seguimiento, los mismos derechos que si le hicieran el PCR".

"Queremos usar el testeo para personas que tengan menos posibilidades de tener el virus, para discernir al que es del que no es", afirmó en claro contrapunto con la Capital.

"En dos meses hemos incrementado de 2.000 PCR a 9.000, eso hace que tengamos más aumentos (de infectados), si uno sostiene la cantidad de testeos que hace no aumentan los casos", subrayó.

Por otro lado, Kreplak dijo: "No podemos ante una epidemia no tomar decisiones sanitarias coordinadas con el Ministerio de Salud de la Nación. Son serios trabajando, no toman una decisión y nos avisan por newsletter, todos tenemos que acomodarnos a lo que decida la Nación".

