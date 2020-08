El presidente de la Nación aseguró: "No me obsesioné con la cuarentena, estoy obsesionado con la salud de los argentinos" Crédito: Presidencia

El presidente Alberto Fernández dio hoy precisiones sobre cómo será la nueva etapa de restricciones que se extenderá hasta el 30 de agosto, en la que, salvo las zonas rojas, donde se volverá a fase uno, el resto del país seguirá con las mismas disposiciones y se habilitarán, por ejemplo, los deportes individuales. El primer mandatario fue concluyente al aseverar que en la Argentina "no existen cuarentenas" y, para quienes critican su vehemencia en las medidas de cuidado, dijo: "No me obsesioné con la cuarentena, estoy obsesionado con la salud de los argentinos. No disfruto ninguna cuarentena que no existe, hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena. Si alguno duda, salgan a la calle y vean".

Por otro lado, el Presidente hizo énfasis en que el problema ya no está en el AMBA, sino que "se ha diseminado en todo el país", y agregó que las reuniones afectivas son su principal preocupación en cuanto a la propagación de contagios. "No estamos en condiciones de sentirnos con capacidad de disponer con quién me encuentro o no, sin que eso suponga un riesgo", dijo. Sin embargo, destacó la tarea conjunta con cada administración provincial. "Siento que estamos hablando el mismo idioma, tenemos exactamente la misma preocupación y estamos viendo del mismo modo la realidad", comentó sobre su relación con los gobernadores.

Las frases de Alberto Fernández en el anuncio oficial

"Este es un gobierno de un presidente y 24 gobernadores".

"El mundo está enfermo y la única medicina que hemos encontrado, hasta aquí, es acotar lo máximo posible la circulación y el encuentro de las personas , la cercanía".

hasta aquí, es , la cercanía". "No estamos en condiciones de sentirnos con capacidad de disponer con quién me encuentro o no, sin que eso suponga un riesgo".

sin que eso suponga un riesgo". "Seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina existan cuarentenas".

"Hoy en día a nadie le falta un respirador artificial, el sistema de salud esta dando respuesta a todos".

el sistema de salud esta dando respuesta a todos". "En las industrias y comercios que se han reabierto y cumplido los protocolos no ha habido problemas de contagios".

que se han reabierto y cumplido los protocolos "Hubiera querido que muchos argentinos que reniegan de estas ideas que yo propongo hubieran escuchado hablar al gobernador de Jujuy y de Santiago del Estero sobre cómo se precipitaron y multiplicaron los casos en realidades muy distintas".

hubieran sobre cómo se precipitaron y multiplicaron los casos en realidades muy distintas". "La circulación local del virus alcanza a 14 provincias argentinas".

"Cuando todos nos decían 'no se preocupan por la vacuna, ¿por qué no miran a Oxford?', silenciosamente estábamos trabajando y solo lo anunciamos cuando pudimos anunciarlo".

" Estamos trabajando para que lo antes posible tengamos la vacuna, yo confío de que eso pueda suceder en el primer trimestre del año entrante".

Estamos trabajando para que lo antes posible tengamos la yo confío de que eso pueda suceder en el "Somos uno de los países con menor cantidad de muertes por cada millón de habitantes".

"El nivel de testeo ha crecido enormemente".

"El problema ahora es que se ha expandido el virus y esa expansión ha hecho que las camas empiecen a ocuparse a otro ritmo y nos exijan a nosotros reclamar más cuidados".

y nos exijan a nosotros reclamar más cuidados". "Estamos muy lejos de tener el tema resuelto. Agradezco a cada gobernador y gobernadora porque siento que estamos hablando el mismo idioma, tenemos exactamente la misma preocupación y estamos viendo del mismo modo la realidad".

Agradezco a cada porque siento que estamos hablando el mismo idioma, tenemos exactamente la misma preocupación y "Por encima de cualquier discurso de ocasión, esta es la realidad. Mi dilema ético lo resolví el primer día: estamos enfermos, el modo de cuidarnos es tratar de preservarnos en nuestras casas, por favor no nos expongamos".

Mi dilema ético lo resolví el primer día: el modo de cuidarnos es tratar de preservarnos en nuestras casas, por favor no nos expongamos". "Les pido, por favor, que entiendan que esto no es ni un acto de autoritarismo, ni de prepotencia. El riesgo de aumentar la circulación, de acercar los contactos físicos, es un problema. Entiéndanlo porque no tengo otra forma de resolverlo".

El riesgo de aumentar la circulación, de acercar los contactos físicos, es un problema. "El problema ya no es el AMBA, el problema se ha diseminado en todo el país".

"Vamos a mantener el sistema que hoy tenemos, con algunas correcciones, hasta el 30 de agosto. Hemos acordado con los gobernadores que en esas zonas rojas vamos a volver a fase 1, tratando de controlar al máximo la circulación humana y el contacto entre la gente".

con algunas correcciones, Hemos acordado con los gobernadores que tratando de controlar al máximo la circulación humana y el contacto entre la gente". "Vamos a habilitar algunas actividades que necesitan un nivel más de precisión, como los deportes individuales. A aquellos que los practiquen, les pido que no tengan un tercer tiempo de encuentro social".

A aquellos que los practiquen, les pido que "No me obsesioné con la cuarentena, estoy obsesionado con la salud de los argentinos. No disfruto ninguna cuarentena que no existe, hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena. Si alguno duda, salgan a la calle y vean. Sepan que en esa circulación el riesgo existe".

Sepan que en esa circulación el riesgo existe". "Hoy estamos un poco mejor porque con el trabajo que hicimos estamos demostrando que podemos atender a los argentinos que necesitan atención. Con el silencioso trabajo que hicimos con la vacuna tenemos un horizonte que nos da esperanzas de que, en no mucho tiempo más, vamos a poder recobrar los abrazos, los afectos y la cercanía que hoy no tenemos. Les pido que acompañen estos meses que quedan".