Crisis por el pacto con Milei: echan a Diego Guelar del grupo de diplomáticos de Pro por su insulto a Mauricio Macri

Diego Guelar, el exembajador de la Argentina en China durante la gestión de Cambiemos, provocó un fuerte revuelo interno en Pro, después de que insultara al expresidente Mauricio Macri por haber avalado el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) para compartir las listas en la Capital en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

En entrevistas que concedió a Radio Con Vos y Mitre en las últimas horas, Guelar dejó de lado el lenguaje diplomático para retratar su indignación con la decisión de Macri de negociar con los Milei para que Pro y LLA converjan en un frente electoral en la ciudad de Buenos Aires. Dado que él quería ser el candidato a senador nacional del macrismo –un deseo que no tenía eco en el partido amarillo– y pedía competir en una interna abierta, el exrepresentante del país en China expuso su “desilusión” y “bronca” con el titular de Pro por el pacto que selló con Karina Milei, la dueña de la botonera partidaria de LLA. De hecho, apeló a un exabrupto para cuestionar a Macri. “Para ser claros: un reverendo hijo de puta”, lanzó.

El sorpresivo ataque verbal de Guelar contra Macri provocó el repudio de varios referentes de la fuerza e incluso de integrantes del gobierno de Milei. De hecho, Fulvio Pompeo, secretario de relaciones internacionales de Pro, apartó hoy a Guelar del grupo de WhatsApp que aglutina a los diplomáticos y exfuncionarios de la Cancillería durante la gestión de Macri. Actualmente, son más de 60 especialistas que actúan como asesores de Pro en materia de política exterior.

Desde el partido que lidera Macri, afirman que Guelar fue expulsado del equipo por “maleducado” y “violento”. Pompeo, actual secretario General y de Relaciones Internacionales de la administración de la Ciudad, escribió un mensaje en el chat de Pro para justificar la decisión. “Es inaceptable [el insulto de Guelar]. Esperamos que este siga siendo un ámbito de respeto mutuo”, indicó.

El grupo que nuclea a diplomáticos, altos funcionarios y embajadores de la gestión de Cambiemos entró en ebullición cuando uno de los participantes difundió una nota de LA NACION en la que se consignaban los insultos de Guelar contra Macri. Varios miembros del equipo de internacionales de Pro, donde están desde Jorge Faurie, excanciller, y los exsecretarios de Estado Horacio Reyser y Marisa Bircher hasta el diputado Fernando Iglesias y el exfuncionario Fernando Straface, concordaron con Pompeo en que era inadmisible que el exembajador de la Argentina en China haya insultado al expresidente.

“No se le muerde la mano al que te da de comer”, lanzó uno de los exfuncionarios de Cambiemos que forman parte de ese chat, quien prefirió mantener su nombre bajo reserva.

En el grupo de especialistas de Pro “se debate política internacional y se realizan encuentros para diseñar propuestas de política pública”. Sus promotores se jactan de que el espacio sobrevivió a la disputa interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por la candidatura presidencial de JxC en 2023.

Diego Guelar será candidato a senador nacional en la Capital marcelo-aguilar-4503

Apenas los dichos de Guelar comenzaron a circular anoche en las redes sociales, varios dirigentes de Pro se contactaron con las autoridades del partido para reclamar un repudio orgánico. No obstante, los colaboradores más estrechos de Macri le quitaron trascendencia al tema. “No lo conocemos. No sabemos quién es”, ironizaron cerca del exmandatario.

Por su parte, Federico Pinedo, titular de la Unidad del G-20 y expresidente provisional del Senado durante el mandato de Macri, esperó hasta esta tarde para salir a defender a su exjefe político. “Incalificable el insulto de un exembajador a quien fuera su presidente Macri, quien no necesita desagravio. Un abrazo al presidente”, señaló Pinedo, aliado de Bullrich desde que Pro se partió por la interna entre “halcones” y “palomas” en 2023.

Pese a su frustración por el acuerdo de convergencia entre Pro y LLA, Guelar ratificó que se postulará como senador en la ciudad por fuera del macrismo y con el sello de Unión del Centro Democrático (Ucedé). Prometió que intentará representar las “banderas” de Pro.

En las últimas horas, el diplomático –que pasó por el peronismo antes de sumarse a las filas de Pro– ratificó su diatriba contra Macri. Dijo que el expresidente podría haber aceptado el acuerdo con Karina Milei para hacer un “negocio personal” o porque se “quebró”.

“Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por cuentos e historietas. No sé. Pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo se va a saber, eh... Porque él es un personaje en la historia más allá de su intencionalidad”, continuó. Desde hace varias semanas, el exfuncionario ya había tomado distancia del macrismo. Por caso, se presentó a finales de julio en la reunión de la Asamblea de Pro en la Capital para presionar a Jorge Macri. Nadie escuchó sus reclamos.

Es que Guelar, que es afiliado a Pro desde hace veinte años, no estaba citado a participar de la reunión porque no es asambleísta. Esa noche pidió la palabra, pero no se la concedieron.

“Tengo una profunda tristeza por el estado de Pro. Esta conducción no tiene ninguna legitimidad para hacer una alianza, porque la derrota del 18 de mayo fue vergonzosa”, manifestó.

Guelar no es el único dirigente ligado a Pro que rechazó el pacto de confluencia con LLA en la ciudad de Buenos Aires. Anoche, en diálogo con LN+, María Eugenia Vidal, titular de la Fundación Pensar, e Ignacio Torres, gobernador de Chubut e integrante del espacio Provincias Unidas, ratificaron sus divergencias con la jugada que autorizaron los Macri en la Capital, bastión de Pro desde 2007, para colocar dos representantes en la lista de diputados.

Vidal había encabezado la resistencia: no quería que el macrismo sea absorbido por los libertarios y abogaba por reeditar Juntos por el Cambio en la ciudad. Considera que Pro debía preservar su identidad. Pese a que no comparte la decisión de los Macri, no se irá de la fuerza. Eso sí: avisó que no será candidata y que no hará campaña. En rigor, Karina Milei ya había vetado su nombre.

“Habría que preguntarle a [Mauricio] Macri por qué aceptó. Las encuestas dicen que hay un riesgo de polarización, pero ir al resguardo de los vencedores es tomar atajos e ir a la cómoda. ¿Qué problema hay que se pierda una elección si sostenés coherencia en el tiempo?”, puntualizó Torres, quien prefirió pactar con sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz) para presentar una propuesta alternativa a Milei y el kirchnerismo en octubre.