Cristina Kirchner volvió a cuestionar a Milei por el dólar e ironizó por los audios que apuntan a Karina

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y su equipo económico por la venta de dólares del Banco Central con el objetivo de contener el precio del billete antes de las elecciones legislativas de octubre. Además, aprovechó para enviarle una chicana por el escándalos de los audios adjudicados a Diego Spagnuolo que involucran a su hermana Karina.

A través de sus redes sociales y desde su prisión domiciliaria en San José 1111 por la causa Vialidad, la exmandataria escribió: “¡Che Milei! ¡Que olor a default!“.

“Te fumaste más de US$1000 millones en apenas dos días, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”, sumó y siguió: “¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’ [frase del ministro de Economía, Luis Caputo]… que acá la única banda… es ‘la banda del carry trade’ del Toto Caputo que, por segunda vez, se está llevando puesto el país como hizo primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!“.

¡Che Milei! ¡Que olor a default!...



TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.



¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025

Noticia en desarrollo