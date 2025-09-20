LA NACION

Cristina Kirchner volvió a cuestionar a Milei por el dólar e ironizó por los audios que apuntan a Karina

La expresidenta publicó otro mensaje contra el mandatario y dijo que hay “olor a default”

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Cristina Kirchner desde el balcón de su casa en San José 1111
Cristina Kirchner desde el balcón de su casa en San José 1111

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y su equipo económico por la venta de dólares del Banco Central con el objetivo de contener el precio del billete antes de las elecciones legislativas de octubre. Además, aprovechó para enviarle una chicana por el escándalos de los audios adjudicados a Diego Spagnuolo que involucran a su hermana Karina.

A través de sus redes sociales y desde su prisión domiciliaria en San José 1111 por la causa Vialidad, la exmandataria escribió: “¡Che Milei! ¡Que olor a default!“.

“Te fumaste más de US$1000 millones en apenas dos días, ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’”, sumó y siguió: “¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… ‘vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda’ [frase del ministro de Economía, Luis Caputo]… que acá la única banda… es ‘la banda del carry trade’ del Toto Caputo que, por segunda vez, se está llevando puesto el país como hizo primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!“.

Noticia en desarrollo

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones
    1

    El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones

  2. Muchos frentes para un gobierno monofocal
    2

    Muchos frentes para un gobierno monofocal

  3. Las primeras definiciones del embajador designado por Trump para la Argentina tras ser confirmado en EE.UU.
    3

    Las primeras definiciones del embajador designado por Trump para la Argentina tras ser confirmado en EE.UU.

  4. Empoderan a Pilar Ramírez para coordinar la campaña nacional de La Libertad Avanza
    4

    Cambios en el oficialismo: empoderan a Pilar Ramírez para coordinar la campaña nacional de La Libertad Avanza

Cargando banners ...