Los cuadernillos de la polémica

22 de mayo de 2020 • 14:24

Después de la polémica por la inclusión de actos de gestión en los cuadernillos escolares que imprimió el Gobierno, la oposición le pidió hoy al ministro de Educación, Nicolás Trotta, que brinde explicaciones en el Congreso. La diputada Carla Carrizo firmó hoy un proyecto de resolución que requiere detalles sobre los criterios que se tomaron a la hora de seleccionar los contenidos de los cuadernillos que se repartieron entre 6 millones de alumnos.

"Resulta gravoso, repudiable y de máxima preocupación que para el conjunto de niños, niñas y adolescentes que hoy ven cercenada la posibilidad y el derecho a acceder a la educación presencial, se le sume un intento de adoctrinamiento a través de materiales educativos", escribió Carrizo.

La difusión de actos de gobierno que se incluyeron cuentan con "sesgos partidarios, violan el principio de autonomía progresiva y los derechos de niñas y niños", agregó Carrizo en su proyecto, que fue acompañado por 18 diputados opositores, entre ellos Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados y el exgobernador Alfredo Cornejo.

El senador Julio Cobos, además, le pidió hoy al Gobierno que reasigne a cada provincia las partidas presupuestarias correspondientes a la impresión de cuadernillos escolares para mantener la educación pública durante la cuarentena. El exvicepresidente solicitó que sea cada provincia la que decide qué materiales se entregan a los alumnos.

"Solicité al Poder Ejecutivo que reasigne las partidas presupuestarias para la impresión y distribución de los cuadernillos del programa "Seguimos Educando" en las 24 jurisdicciones del país, para que cada autoridad provincial imprima y decida el contenido de los cuadernillos", escribió Cobos en su cuenta de Twitter.

El senador opositor aseguró que "se observan ciertas parcialidades" en los contenidos de los cuadernillos que se repartieron a 6 millones de alumnos en todo el país y reclamó que el Estado entregue materiales educativos "plurales". No es la primera crítica que despertaron los contenidos entre la oposición.

Unicef Argentina, el organismo internacional que financió parte de los 18 millones de cuadernillos escolares que repartió el Gobierno, aclaró ayer que no avala la inclusión de contenidos políticos en sus publicaciones educativas. "UNICEF nunca avala la inclusión de contenidos políticos ni en publicaciones ni en ningún otro recurso educativo dirigida a niñas, niños y adolescentes", aseguró Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina.

La oposición ya había cuestionado ayer la publicación de actos de gobierno en los cuadernillos. "Se debe educar siempre en busca de despertar espíritu crítico, pero esto es adoctrinamiento escolar, indicador del peor populismo. #LaPandemiaNoTapaTodo", escribió el exministro de Educación Alejandro Finnochiaro en su cuenta de Twitter.

El diputado Hernán Berisso presentó ayer un proyecto para repudiar la publicación a cargo del Ministerio de Educación. "Repudiamos cualquier práctica ligada al adoctrinamiento y difusión de medidas tomadas por el Gobierno. La tarea fundamental dentro de las escuelas es el de enseñar a pensar y no el de enseñar qué o cómo los niños deben pensar", afirmó.

Los cuadernillos

LA NACION publicó ayer que el Ministerio de Educación imprimió 18 millones de libros con la difusión de actos del Gobierno entre sus contenidos. Los cuadernillos tienen como principal objetivo mantener contacto con seis millones de alumnos de la escuela pública y otras instituciones educativas del Estado desde los cero hasta los 18 años que tengan dificultades para conectarse a Internet. Más de la mitad de todos los alumnos inscriptos regularmente en la escuela pública. Los cuadernillos se entregaron, sobre todo, en los barrios pobres de los principales centros urbanos del país, informaron fuentes oficiales.

Los alumnos de sexto y séptimo grado (11 y 12 años) se encontraron con un texto del diario La Unión, de Lomas de Zamora, titulado: "Buscan terminar 12 hospitales en 15 días para enfrentar el mayor pico de contagios del coronavirus". El artículo primero enumera las obras públicas que ordenó el Poder Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, luego resalta esas políticas oficiales con declaraciones del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis , y por último, el cuadernillo lo ilustra con una imagen de los módulos hospitalarios que se montaron en Tecnópolis.

"El Estado Nacional también se encarga de proveer de reactivos a las provincias para que puedan hacer los tests y determinar diagnósticos sin necesidad de enviar las muestras al Instituto Malbrán de Buenos Aires. Del mismo modo, compra y distribuye los respiradores y elementos de protección", cierra el artículo publicado en el cuadernillo dentro de la materia Ciencias Sociales.

LA NACION consultó al ministro de Educación, Nicolás Trotta, sobre estos textos que fueron publicados: "Son 1400 páginas de contenidos, yo no leo todo. De todas formas, las notas que he leído [que este medio le facilitó] no me parecieron incorrectas: muestra el despliegue del Estado en el marco de la pandemia". Y agregó: "Los cuadernillos constituyen un material sobrio producido por el Estado que expresan pluralidad y que contribuyen a la formación de un pensamiento crítico. Está bien que la escuela pueda dar estos debates en Ciencias Sociales".