Unicef Argentina , el organismo internacional que financió parte de los 18 millones de cuadernillos escolares que repartió el Gobierno, aclaró hoy que no avala la inclusión de contenidos políticos en sus publicaciones educativas. El pronunciamiento realizado por la institución llegó horas después de que la LA NACION publicara que el Estado repartió material didáctico para niños que incluye contenidos políticos y difusión de obras del Gobierno.

"UNICEF nunca avala la inclusión de contenidos políticos ni en publicaciones ni en ningún otro recurso educativo dirigida a niñas, niños y adolescentes", aseguró Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina. Y explicó por qué el organismo financió la impresión de los cuadernillos: "UNICEF Argentina apoya la educación de los chicos y las chicas en este contexto de la pandemia. El 18% de los adolescentes del país no cuenta con Internet en su hogar y el 37% no tiene una computadora disponible para hacer trabajos escolares".

Por ese motivo, la institución desembolsó $87,7 millones para la impresión de la tercera fase de los cuadernillos, cuyo contenido diseña el Ministerio de Educación . "En este contexto, UNICEF decidió apoyar la impresión de los cuadernillos, sin intervenir en los contenidos que desarrolló el Ministerio de Educación, para dar una respuesta rápida a estos estudiantes", agregó Brumana.

Desde el organismo explicaron que esta vez se le dio prioridad a la urgencia que ocasionó la cuarentena, por ese motivo no intervinieron en los contenidos. "UNICEF no intervino en la línea editorial de los materiales", aclararon desde la institución especializada en defender los derechos de los niños y niñas.

Los cuadernillos

Los cuadernillos tienen como principal objetivo mantener contacto con seis millones de alumnos de la escuela pública y otras instituciones educativas del Estado desde los cero hasta los 18 años que tengan dificultades para conectarse a Internet. Más de la mitad de todos los alumnos inscriptos regularmente en la escuela pública. Los cuadernillos se entregaron, sobre todo, en los barrios pobres de los principales centros urbanos del país, informaron fuentes oficiales.

Aunque no es el foco central de los cuadernillos, varios pasajes del material didáctico que leen niños y adolescentes están dedicados a la difusión de las políticas del Gobierno.

Los alumnos de sexto y séptimo grado (11 y 12 años) se encontraron con un texto del diario La Unión, de Lomas de Zamora, titulado: "Buscan terminar 12 hospitales en 15 días para enfrentar el mayor pico de contagios del coronavirus". El artículo primero enumera las obras públicas que ordenó el Poder Ejecutivo para hacer frente a la pandemia, luego resalta esas políticas oficiales con declaraciones del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis , y por último, el cuadernillo lo ilustra con una imagen de los módulos hospitalarios que se montaron en Tecnópolis.

"El Estado Nacional también se encarga de proveer de reactivos a las provincias para que puedan hacer los tests y determinar diagnósticos sin necesidad de enviar las muestras al Instituto Malbrán de Buenos Aires. Del mismo modo, compra y distribuye los respiradores y elementos de protección", cierra el artículo publicado en el cuadernillo dentro de la materia Ciencias Sociales.

LA NACION consultó al ministro de Educación, Nicolás Trotta, sobre estos textos que fueron publicados: "Son 1400 páginas de contenidos, yo no leo todo. De todas formas, las notas que he leído [que este medio le facilitó] no me parecieron incorrectas: muestra el despliegue del Estado en el marco de la pandemia". Y agregó: "Los cuadernillos constituyen un material sobrio producido por el Estado que expresan pluralidad y que contribuyen a la formación de un pensamiento crítico. Está bien que la escuela pueda dar estos debates en Ciencias Sociales".

Los alumnos de sexto y séptimo grado leen otras consignan que resaltan las políticas del Gobierno durante la crisis sanitaria: "Aunque las medidas que se tomaron son numerosas y muy diversas, esta semana vamos a hacer foco en la cuarentena. Por supuesto que existen muchas otras medidas que son también muy importantes, como las que se tomaron para fortalecer el sistema de salud, para sostener la continuidad de la educación o las campañas que informan a la población sobre el riesgo y las formas de prevención".

Tampoco está exenta de críticas la oposición en ese mismo cuadernillos que leen chicos de 11 y 12 años. La consigna que les plantea a los alumnos muestra ahora un artículo publicado en el diario Clarín (2 de abril) que habla de una decisión judicial que le ordena al gobierno porteño restablecer la provisión de insumos médicos para trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires. "Después de leer la noticia, anoten en sus carpetas: ¿Aparece en el artículo algún funcionario? ¿Quién es? ¿A cuál de los poderes pertenece? ¿En qué jurisdicción (nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires)?"

Críticas opositoras

La oposición cuestionó la publicación de contenido político en los cuadernillos. "Se debe educar siempre en busca de despertar espíritu crítico, pero esto es adoctrinamiento escolar, indicador del peor populismo. #LaPandemiaNoTapaTodo", escribió el exministro de Educación Alejandro Finnochiaro en su cuenta de Twitter.

El diputado Hernán Berisso presentó un proyecto para repudiar la publicación a cargo del Ministerio de Educación. "Repudiamos cualquier práctica ligada al adoctrinamiento y difusión de medidas tomadas por el Gobierno. La tarea fundamental dentro de las escuelas es el de enseñar a pensar y no el de enseñar qué o cómo los niños deben pensar", afirmó.