Cuándo es el paro general de la CGT por la reforma laboral

La CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó que se llevará a cabo un paro general sin movilización por 24 horas, y para saber cuándo es la huelga general de la CGT será preciso conocer, primero, la fecha exacta en la que los legisladores tratarán el proyecto, que ya obtuvo media sanción del Senado.

En conferencia de prensa, la CGT convoca a un paro genral en rechazo de la reforma laboral Tadeo Bourbon

Cuándo es el paro general de la CGT

La fecha del paro general coincidirá con el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley oficialista. Debido a que aún no está confirmada la fecha de su tratamiento legislativo, queda esperar para saber cuándo se hará la huelga convocada por la central obrera.

Esto puede ser el jueves 19 de febrero, o en su defecto el miércoles 25 de febrero. En cualquier caso, se espera la adhesión de la mayoría de los gremios, lo que anticipa un fuerte impacto en los servicios.

La CGT determinó que hará una huelga general sin movilización, en rechazo a la propuesta de modernización laboral, que ya fue aprobada la semana pasada en el Senado.

Este miércoles, en el plenario de comisiones de las 14 en el Anexo de la Cámara Baja, el oficialismo pretende lograr dictamen para llevar el proyecto al recinto la jornada siguiente. De ser así, mañana se llevará a cabo el paro general que convocó la CGT.

¿Por qué se barajan dos fechas para el paro de la CGT?

Las chances de que haya paro de la CGT este jueves 19 de febrero son concretas, ya que el oficialismo en Diputados pretende que el tratamiento sea rápido y cuanto antes. De acuerdo a la información que trascendió en las últimas horas, los libertarios intentarán asegurar el quorum en el recinto y convocar a la sesión el jueves 19.

La idea del oficialismo es que se firme el dictamen de comisión el miércoles y poder llevar a cabo el tratamiento legislativo el jueves.

Paro de la CGT: no habrá transporte

El avance de la reforma laboral depende, ahora, de las soluciones que se propongan al esquema de reducción de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente del trabajador. Este punto es el que mayor objeciones generó en los distintos bloques, aunque se suman otros cuestionamientos desde la oposición.

En el caso de que no se reúnan los avales esta semana, es probable que la sesión se pase al miércoles 25 de febrero; en cualquier caso, el plan del Gobierno es que se obtenga la aprobación antes de fin de mes.

Quiénes harán paro cuando se trate la reforma laboral

La medida de protesta que anunció la CGT ya cuenta con el apoyo de la mayoría de los gremios, incluso algunos de ellos ya habían dado su aval antes de la media sanción del proyecto.

El comunicado de la Ugatt sobre el paro general que convocó la CGT por la reforma laboral X

La Ugatt (Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte) expresó a través de un comunicado que “se adhiere y acata plenamente” el paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata de la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, detalla el documento.

Además, está garantizado el apoyo de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), dirigida por Juan Carlos Schmid. Este gremio que nuclea a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y personal del subte, entre otros, confirmó a LA NACION que también se pliega a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato que la compone determinará por su cuenta cómo actuará.

Los trenes no funcionarán cuando se concrete el paro general de la CGT

Se sumarán al paro general: la Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, y La Fraternidad, gremio que aglutina a los maquinistas de trenes y es conducido por Omar Maturano.

La CGT convoca a que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) se pliegue a la protesta y no haya servicio de colectivos, lo que redunda en un impacto mayor del reclamo sindical. Fuentes del sindicato confirmaron a este medio que “es un gremio confederado y que va a adherir a las medidas que tomen las CGT”.

Sin embargo, el gremio que comanda Roberto Fernández se encuentra bajo conciliación obligatoria que rige desde las 00:00 horas del 11 de febrero y establece un período de 15 días en el interior del país, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios”.

Los Metrodelegados informaron anoche a través de un comunicado que, si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”. “No podemos permitir el avance de la reforma laboral porque representa un profundo en los derechos de las y los trabajadores”, concluye el documento.

El comunicado de Metrodelegados sobre el paro de 24 horas del subte por la reforma laboral Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro

APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) informó a este medio que son “orgánicamente parte de la Confederación” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. De todos modos, aún no se sabe si será este jueves ni cómo afectará a los vuelos. El gremio se reunirá hoy para ultimar estos detalles.

Además del transporte, estos son otros gremios que confirmaron su adhesión al paro general de la CGT:

La Asociación Bancaria : no habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionará el servicio de home banking.

: no habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionará el servicio de home banking. Sindicato de Empleados de Comercio : se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte.

: se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte. Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos : el gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte.

: el gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte. Camioneros : el gremio que lidera Hugo Moyano participa de la huelga, por lo que no habrá recolección de residuos, correo postal ni transporte de cargas.

: el gremio que lidera Hugo Moyano participa de la huelga, por lo que no habrá recolección de residuos, correo postal ni transporte de cargas. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) : ATE convocó a una movilización y su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el “paro dominguero”, sin protesta. El primero tiene peso sobre hospitales públicos y más de 800 municipios, mientras el segundo tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran.

: ATE convocó a una movilización y su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el “paro dominguero”, sin protesta. El primero tiene peso sobre hospitales públicos y más de 800 municipios, mientras el segundo tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran. Personal de salud: el extitular de Sanidad y extriunviro de la CGT Héctor Daer, con peso en clínicas privadas, confirmó a LA NACION la adhesión al paro. “Las guardias y las urgencias se autorregulan”, agregó, dado que se trata de una actividad esencial.

Este es el cuarto paro que la central obrera realiza durante la gestión de Javier Milei. Entre los focos más importantes que generan resistencia se encuentra el artículo por el cual, ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral, el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo, como prevé la normativa vigente. En su lugar, cobraría el 75% si se tratara de, por ejemplo, una enfermedad, y el 50% cuando derivara de una conducta voluntaria.

Otro rechazo se encuadra en el financiamiento de las indemnizaciones por despido y la derogación de media decena de estatutos profesionales.

En ese sentido, el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) anunció que desde la medianoche del miércoles y por 48 horas lleva adelante un paro nacional que alcanza a todas las ramas de la actividad, como marina mercante, remolcadores y pesca. La medida se adopta ante la iniciativa legislativa que “pretende excluir al personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, dejándolo fuera de la protección laboral básica y ubicándolo bajo el Código de Comercio. Lo cual es una negligencia que reclamamos sea excluida ahora en Diputados luego de su aprobación en el Senado”, señaló su Secretario General, Mariano Vilar, quien agregó que se movilizarán el jueves al Congreso Nacional.