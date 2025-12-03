El Ministerio de Defensa difundió los detalles logísticos para el reconocimiento visual de las nuevas unidades de la Fuerza Aérea Argentina que surcarán el cielo de la Capital Federal este fin de semana. La ciudadanía tendrá la posibilidad de observar las maniobras de los F-16 a través de un circuito específico diseñado sobre las zonas más transitadas de la ciudad antes de su presentación formal en la provincia de Córdoba.

Cuándo y a qué hora ver los aviones de combate F-16

La cartera de Defensa estableció una franja horaria precisa para el pasaje de las aeronaves. El vuelo rasante sobre la ciudad de Buenos Aires ocurrirá este domingo entre las 8 y las 8.45. El objetivo del despliegue radica en la exhibición del potencial de la flota ante la población. Las autoridades buscan evidenciar el cambio en la capacidad disuasiva nacional mediante esta demostración pública.

Los organizadores trazaron una ruta de vuelo específica para garantizar la visibilidad de las unidades. La escuadrilla ingresará al espacio aéreo porteño desde el sector noroeste (provendrán del Área Material Río Cuarto).

El itinerario contempla un paso sobre el Río de la Plata y una incursión directa por encima de la Casa Rosada y la Avenida de Mayo hasta alcanzar la plaza Miserere.

Los observadores ubicados en el centro porteño contarán con una perspectiva privilegiada. Los pilotos mantendrán una altitud de 600 metros durante el recorrido urbano. El plan de vuelo incluye también el tránsito por el espacio aéreo correspondiente a la traza de la Avenida 9 de Julio.

Recepción oficial y llegada de las unidades

Las seis aeronaves tocarán pista este viernes en el Área Material Río Cuarto, provincia de Córdoba. El ministro de Defensa, Luis Petri, esperará a la flota en la base militar cordobesa. El funcionario calificó el suceso como un hito estratégico para la recuperación de la capacidad de intersección supersónica del país.

La agenda oficial culminará con un acto formal el mismo domingo del sobrevuelo. El presidente Javier Milei liderará la ceremonia de recepción a las 9 en la unidad de la Fuerza Aérea ubicada en Río Cuarto. El Gobierno nacional busca resaltar con este evento el fortalecimiento de la defensa del espacio aéreo territorial.

Especificaciones técnicas y capacidad operativa

La flota que se incorpora al patrimonio militar nacional posee características específicas. El lote inicial consta de seis aviones. Cuatro de ellos poseen configuración biplaza. Los dos restantes son monoplazas. Este grupo pertenece a un paquete mayor de 24 unidades compradas al Estado de Dinamarca. El monto total de la operación de compra alcanza los 650 millones de dólares.

Los aviones cuentan con equipamiento de tecnología estadounidense. Las unidades recibieron procesos de actualización tecnológica. Sus sistemas se equiparan a los cazas de cuarta generación mediante la incorporación de sensores modernos y herramientas para el intercambio de datos. Esta configuración facilita su operación en entornos centrados en redes.

El Ministerio de Defensa detalló las aptitudes tácticas de los aparatos. El sistema de guerra electrónica avanzado otorga una alta capacidad de supervivencia en situaciones de conflicto. El paquete de armamento disponible complementa estas funciones defensivas y ofensivas.

La versatilidad define el rol de estas máquinas en el teatro de operaciones. La configuración técnica permite una capacidad multirol. Las unidades pueden ejecutar misiones de defensa antiaérea y supresión de defensas enemigas. También poseen aptitud para el ataque marítimo y la interdicción aérea. Sus funciones incluyen la designación dinámica de objetivos y tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mariano De Vedia.