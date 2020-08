El ministro de Salud bonaerense se sumó a los cruces diplomáticos con otros países por críticas en el manejo de la pandemia Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Hafford

Ya son varios los cruces que tuvo el Gobierno con otros países por realizar comparaciones respecto a cifras y manejos del coronavirus. El último tuvo como protagonista al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien aseguró que "si siguiéramos la doctrina [del presidente de Brasil, Jair] Bolsonaro, tendríamos de 25.000 a 30.000 muertos". Tras la respuesta de la embajada de Brasil, el funcionario bonaerense volvió a subir la apuesta: "Me importa nada lo que diga alguien con el que no he hablado", dijo esta mañana.

En una charla con Metro 95.1, Gollán se refirió al comunicado de la embajada de Brasil en el que lo acusaron de "desconocimiento de la realidad y un condenable deseo de generar polémica" y dijo: "Yo no hablé de los brasileños, es un pueblo que le tengo una enorme estima. Me importa nada lo que diga alguien con el que no he hablado".

"Hay dos líderes mundiales de relevancia, uno en la región nuestra que es Jair Bolsonaro, y otro que es Donald Trump que dicen que [el coronavirus] es una gripezinha y que no pasa nada. Eso es muy peligroso. Si la embajada desvirtúa lo que digo es una discusión banal", agregó.

Gollán también defendió al gobernador Axell Kicillof, que se había referido a la situación de Barcelona como una "cuarentena estricta" y la embajada de España salió a desmentirlo. Defendiendo las medidas de aislamiento que todavía rigen en el AMBA, Gollán dijo: "Esto es prueba y error. Si se va un poco más la curva de contagios, hay que corregir. Cuando uno habla de Barcelona, hay cierres puntuales o parciales que se van modificando".

En ese sentido, le consultaron por la polémica y contestó: "Lo que sucede es que cuarentena es una palabra que implica que mientras haya un sector de la sociedad que haga menos cosas que antes de la crisis, ese sector está encuarentenado".