Daniel Scioli: “Cristina sabe que mi decisión no es en contra de nadie, menos de ella”

escuchar

Después de la jornada agitada del miércoles, en la que se definieron las reglas electorales para las PASO del oficialismo, las muestras de cansancio se hacen evidentes en el tono de voz de Daniel Scioli. Es uno de los precandidatos presidenciales de la flamante Unión por la Patria y, a pesar de las acusaciones del kirchnerismo en su contra y contra el presidente Alberto Fernández, afirma que no se sintió aludido. En una entrevista con LA NACION, el embajador en Brasil subraya que no se postula por oposición a Cristina Kirchner, niega que haya pensado en judicializar la interna y confía en que las tensiones se disiparán en la campaña.

–¿Cómo tomó la definición de las reglas electorales internas?

–Con la tranquilidad del objetivo: que haya PASO y se ordenen las candidaturas democráticamente. Y que se amplíe la posibilidad de participación en camino de una unidad tan reclamada en los planteos de la CGT y los gobernadores. Y, con mi experiencia, son tensiones naturales previas a estas definiciones. Tengo el convencimiento de que, en el tiempo que se viene, los nuevos liderazgos tienen que emerger con toda la legitimidad y el poder político para hacer lo que haya que hacer en la Argentina que se viene . En un marco de lo que yo garantizo, que es previsibilidad, coherencia, tranquilidad, sensatez, poner a la Argentina en una senda de desarrollo para siempre.

–Lo acusaron de actuar con vanidad en la definición interna

– No me siento aludido. Nunca discutí pequeñas cosas, discuto en grande. Lo que sí planteé, porque tengo mucha confianza y fe en que la gente me va a acompañar, es que el día después estén integrados referentes de las otras listas. No era que yo estaba pensando en una minoría, en dos que entran. No. Cuando yo juego, juego. He tomado decisiones. Un día me dijeron de ir a la fórmula con Néstor Kirchner, cuando fui gobernador, lo mismo. El espíritu de las PASO es que sean integradoras. Yo jamás judicialicé la política. En este momento, la sociedad está sensibilizada, con bronca, con sufrimiento, con incertidumbre. Hay que esperar la voluntad popular. Se interpretó como que estamos negociando un diputado más porque piensan que ya ganaron. No es así, también puede darse el otro escenario. Y yo quiero tener la garantía de que, ganando las PASO, el otro sector del frente va a estar comprometido . Yo voy a estar comprometido, seguro. Y no es por un diputado más o menos, lo puedo asegurar.

–Usted quería las PASO…

–No yo solo. [Agustín] Rossi, [Juan] Grabois, Wado [de Pedro] lo mismo.

–¿Cree que las tensiones pueden disiparse?

–De mi parte, tienen garantías. Yo no puedo responder por los demás. Observemos todo: cómo está la sociedad, qué problemas tienen los otros espacios políticos. Nosotros damos una muestra de responsabilidad. Lo mío no es contra nadie, es a favor de todos. Nunca hice política en contra de . La convicción que tengo es que Dios me ha puesto en una circunstancia de la vida, con una misión, con un propósito de hacerme cargo y sacar esto adelante. La solución no está en los extremos, ni en la dolarización, ni en los que dicen que hay que dinamitar todo. Construir sobre lo construido, cambiar lo que haya que cambiar y mantener lo que haya que mantener, no ser siempre la Argentina de volver a empezar. En la Argentina volvió la actividad industrial desde hace tres años a esta fecha, los triunfos provinciales tienen mucho que ver con temas de política nacional.

Daniel Scioli Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

–¿Se hace cargo de las críticas al Gobierno, como parte de él?

–Yo defiendo cosas del Gobierno como las que hice referencia recién. Soy embajador argentino en Brasil, los que tienen más responsabilidad operativa en el Gobierno son los ministros. Eso no significa que sea indiferente y no ayude con todo lo que está a mi alcance, logrando cosas de Brasil que impactan positivamente en la energía, en la economía argentina, en el agro.

–Tuvo un paso como ministro de Producción, corto…

–Hubo una emergencia, me pidieron que ayude, como he hecho siempre, como aquel día que me llamó Eduardo Duhalde y me dijo ‘hacete cargo de la Secretaría de Turismo y Deportes’. Yo estuve para poner el hombro, siempre desde mi pertenencia peronista, desde el 97, que comencé mi carrera política.

–¿No le molestó ese final rápido en el ministerio?

–Era una emergencia. Y cuando, después, se reconfiguró el Gobierno, nunca fui un problema. ¿Me vieron quejándome? Y fue todo un tema: mudarme, el colegio de mi hijita, sacarla de allá (por Brasil), traerla para acá, encontrar un colegio acá, después volver a llevarla para allá. Pero no me quejo. A la hora de la verdad, demostré mi compromiso. Y después llegamos a la conclusión de que lo mejor era que, a partir de la relación que construimos con Brasil, se encarara una etapa en la perspectiva de que ganara Lula, que finalmente ganó, e implementar una integración.

–¿Es el candidato del Presidente?

–El Presidente es el Presidente. El candidato de él son las PASO, quería que haya PASO. El candidato de Daniel es Scioli. No soy títere ni instrumento . Quiero ser el candidato de los trabajadores, que tienen que votar en defensa propia para que no les quiten derechos como las indemnizaciones. Quiero ser el candidato de las industrias, que han vuelto a abrir la persiana. Quiero ser el candidato de la juventud, que busca un país de oportunidad. De la clase media, que sufre porque no le alcanza para pagar las expensas, para la obra social. Y quiero tener legitimidad, respaldado por el voto en una PASO, para tener poder y liderazgo político para hacer lo que hay que hacer.

–¿Espera un gesto de Cristina?

–Ella tomó una decisión personal y fijó determinadas cuestiones y objetivos para el futuro del país. Algunos los tengo muy presentes, como la sinergia entre lo público y lo privado, economía del conocimiento, agregar valor a las materias primas. Ella habló de programa de gobierno y sabe de mi previsibilidad y confiabilidad, pero también respeta y sabe la decisión que he tomado, que no es en contra de nadie y menos de ella. Es a favor del conjunto y de los desafíos que tenemos por delante. Tomen las palabras que ella dice, no lo que suponen o dicen que dijo.

–¿Habló con ella últimamente?

–Últimamente, no. La conozco muy bien a ella y ella me conoce muy bien a mí. Y sabe muy bien de mi compromiso, de mi pertenencia peronista y que, desde el año 2003, estuve siempre en el mismo lugar.

–¿Cómo cree que se puede dar la contienda con el resto de los partidos en las generales?

–Siento que, a la hora de la verdad, los extremos no van a ser la preferencia mayoritaria de la sociedad y que se va a ir a un lugar de racionalidad, el centro.

Scioli minimiza las tensiones internas Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

–Ese voto de centro se lo disputan Larreta, Massa…

–Y yo. Es el centro, son los trabajadores, es el compromiso de bajar la pobreza y mejorar los salarios.

–¿Quién será su candidato a vicepresidente?

–En los próximos días. Esto fue paso a paso. Primero, definir las reglas, que haya PASO. Estamos con una visión integral de todo el país en cuanto a las candidaturas y a la provincia de Buenos Aires. En los próximos días tendré una ronda de encuentros con los posibles vicepresidentes, que tienen que tener una afinidad muy clara en el programa de gobierno y en la solidez y experiencia para gobernar. No pienso en un compañero de fórmula para ganar la elección, sino para gobernar.

–¿Qué perfil busca?

–Del interior, gente con un fuerte compromiso federal, como lo han dicho los gobernadores, la CGT.

–¿Será una mujer su compañera de fórmula?

–No lo tengo definido.

Daniel Scioli, junto a Victoria Tolosa Paz, precandidata a gobernadora de Buenos Aires

–¿Cómo queda su relación con Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, que sacó el comunicado en su contra?

–No tengo nada para decir. Tengo mucho para hacer, no para decir. Quiero hacer mucho y decir lo necesario.

–¿Habló con Sergio Massa?

– No hablé en los últimos días, pero me conoce desde hace muchos años. Sabe de mi sentido de la responsabilidad, mi actitud constructiva. Además, tengo una responsabilidad primaria. En nuestra gestión hemos logrado destrabar el proceso para que Brasil financie la segunda etapa del gasoducto, los materiales. He logrado extender el beneficio del incentivo a la industria automotriz. He logrado garantizar la provisión de energía eléctrica que el país necesita para el invierno.

–¿Qué diferencias hay con su candidatura de 2015?

–Crecimiento, autocrítica, madurez, incorporación de temas que se discuten en el mundo, las nuevas tecnologías, las energías alternativas, la visión global, la electromovilidad, las distintas cadenas de valor, el tema ambiental. Hay que ir evolucionando y adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad.

–¿Y políticamente?

–Quizás, en 2015 había más apoyo estructural, por la función que yo cumplía. Pero, acá lo que tiene que surgir, y lo estoy sintiendo, es esa voluntad de participación, de resurgimiento del peronismo.