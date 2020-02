Julia Strada es rosarina, tiene 30 años y llegó a los medios en 2016 de la mano de Víctor Hugo Morales Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Axel Kicillof logró nombrar a sus directores en el Banco Provincia y, entre los cuatro designados el nombre de Julia Strada se destaca. No solo por ser la única mujer designada por la nueva administración, los otros fueron Ariel Lieutier, Nicolás Segal y Fernando Gelfo; sino porque se hizo conocida a nivel nacional por sus columnas económicas junto a Víctor Hugo Morales en la radio y en la televisión.

Strada tiene 30 años y, en una entrevista con LA NACION, en septiembre pasado contó que vino al mundo un día que no fue como cualquier otro, entre saqueos tanto en su Rosario natal como en el resto del país. El entonces presidente Raúl Alfonsín había decretado estado de sitio. "Mi nacimiento ya estuvo atravesado por la crisis", contó la joven que todas las tardes explica la economía de forma sencilla y dinámica desde la pantalla de C5N. Además, tiene una columna en Futurock y es miembro del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La rosarina no es una improvisada en temas económicos, en sus tres décadas ya estudió: Ciencias Políticas, hizo una maestría en Economía y un doctorado en Desarrollo Económico. En sus redes sociales se presenta como doctora en Desarrollo Económico, magíster en Economía Política y Politóloga.

La entrevista que Strada dio a LA NACION en septiembre 02:04

Video

Su desembarco en los medios llegó de la mano de Morales que la sumó a la radio y luego al canal de noticias. "En ese camino me desarrollé como periodista, tenía el rigor académico pero no el periodístico, eso de chequear fuentes. Entré en 2016, en un momento crítico, por eso valoro que el canal haya tomado la decisión de poner a una mujer en horario central. Fue difícil al comienzo porque como casi no hay mujeres hablando de economía, no tenía referencias, me tocaba encontrar mi propio estilo y creo que lo logré", explicó consciente del peso de su lugar y de que la mirada está puesta en ella por ser mujer y joven.

Luego aseguró que todavía está presente en el ideario popular que de economía solo pueden saber los hombres: "No hay mucho espacio para el error, una se gana los lugares a costa de no tener margen para equivocarse. No nos permiten llegar y ser mediocres. Ellos sí pueden. Aún hoy en los canales cuando pasa algo grande, llaman a especialistas hombres para que opinen. Es como que se necesita a un varón que venga y explique, lo tenemos arraigado".

"Si ves una foto, siempre son todos hombres los que toman las decisiones, por eso nunca está la visión económica con perspectiva de género, porque nunca estamos definiendo en lo macro, no discutimos finanzas, sino más bien nos tienen en cuenta para la economía familiar", dijo sobre los lugares de poder en el rubro Finanzas, que siguen ocupando en su mayoría, hombres.

Julia Strada es una de las cuatro personas elegidas por Axel kicillof para ocupar un lugar en el directorio del Banco Provincia Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

En la charla con LA NACION había destacado que mudarse de Rosario a Buenos Aires fue un desafío que hoy le juega a favor: "Tengo una mirada federal en la que observo qué sucede en el país, qué pasa con los trabajadores despedidos en las ciudades que no son capitales. Ese nivel de federalismo me parece importante para pensar la economía, porque también te permite pensar al campo, a los productores, y a un cordón industrial muy fuerte. Tener esa combinación me permite pensar a la Argentina con ese mix, un modelo de desarrollo en el que todos puedan crecer".

Ante la consulta sobre ¿Cómo contar la economía de forma sencilla?, respondió: "Uno tiene que estar convencida de que el otro tiene la capacidad de entender, que quizás no tuvo la posibilidad de acceder a esos conocimientos. Cuando vos creés que hay una elite y que solo algunos van a comprender y otros no, no hacés el esfuerzo de explicar. Entonces imagino que le hablo a una jubilada de 80 años que está tomando mate en su casa y que quiere comprender qué es lo que se dijo en una conferencia de prensa en la que se habla difícil. Me gusta empoderar a la gente con ese conocimiento".