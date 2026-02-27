Este martes 27 de febrero se dio a conocer que Darío Lopérfido murió a los 61 años. Fue ex ministro de Cultura porteño, secretario de Cultura de La Nación y director general y artístico del Teatro Colón.

Darío Eduardo Lopérfido nació el 5 de junio de 1964 en Buenos Aires. Dirigió el Centro Cultural Ricardo Rojas entre 1992 y 1999, fue Subsecretario de Extensión Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y se desempeñó como columnista en radio Mitre y La Red.

Lopérfido fue secretario de Cultura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Gobierno de De La Rúa LUIS PAZ

Fue nombrado secretario de Cultura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el entonces jefe de Gobierno Fernando de la Rúa entre 1997 y 1999; y Subsecretario de Acción Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1996.

Asumió su cargo al frente del Teatro Colón en 2016 como director general y artístico. Tras ser designado como ministro de Cultura de la Ciudad, siguió solo como director artístico. En junio de ese año, desgastado por las debilidades de su gestión y por el rechazo que generaron sus declaraciones sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura, dichos que lo enfrentaron a organismos de derechos humanos y a parte del ambiente artístico, le presentó su renuncia a Larreta.

Lopérfido vivió en diferentes partes del mundo como Berlín y Nueva York, además de Buenos Aires. En sus últimos años residió en Madrid, con su familia.

De qué murió Darío Lopérfido

Darío Lópefido fue diagnosticado con ELA en 2024 Gentileza

Darío Lopérfido fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en julio de 2024. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva e incurable que provoca la muerte de las neuronas motoras, lo que causa parálisis muscular progresiva. Afecta el control de músculos voluntarios, mientras se mantienen intactos los sentidos y la capacidad intelectual.

Muchos lo reconocen porque varias personalidades tuvieron esta enfermedad, entre ellos Stephen Hawking y el actor Eric Dane, quien falleció hace pocos días. En nuestro país, Esteban Bullrich y Martín Caparrós fueron diagnosticados hace unos años.

Darío Lopérfido en su ciclo de entrevistas junto a Martín Caparrós, quien también padece ELA Trench comunicación

En una entrevista que dio a LA NACION a fines de 2025, el político argentino relató cómo era vivir con ELA. “Lo que predomina es la incomodidad. Es una enfermedad incómoda y me da furia perderme cosas de mi hijo, pero la vida es lo que es y no lo que uno quiere que sea”, contó en ese entonces.

A pesar del deterioro en su salud, su actividad intelectual no cesó. Continuó su labor en la Cátedra Vargas Llosa que integraba desde hace cinco años, tenía una columna en el programa de Cristina Pérez (Radio Rivadavia) y escribió varias publicaciones. En 2025 había estrenado un ciclo de entrevistas.