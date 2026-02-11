De qué murió James David Van Der Beek, el actor de Dawson Creek

Este miércoles se confirmó la muerte de James David Van Der Beek, actor de la serie Dawson Creek, a los 48 años. El intérprete tenía cáncer colorrectal en etapa 3, que le había sido diagnosticado en 2023.

Desde ese entonces dedicó el tiempo restante de su vida a “descansar” y cumplir con una lista de objetivos.

El posteo de Instagram que confirmó el fallecimiento de James Van Der Beek (Fuente: Instagram/@vanderjames)

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, dice el mensaje que compartió en Instagram parte de su círculo cercano.

Noticia en desarrollo.