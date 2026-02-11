De qué murió James David Van Der Beek, el actor de Dawson Creek
El artista tenía 48 años y enfrentaba una enfermedad terminal; cómo fue la repercusión de la noticia entre sus seguidores
- 1 minuto de lectura'
Este miércoles se confirmó la muerte de James David Van Der Beek, actor de la serie Dawson Creek, a los 48 años. El intérprete tenía cáncer colorrectal en etapa 3, que le había sido diagnosticado en 2023.
Desde ese entonces dedicó el tiempo restante de su vida a “descansar” y cumplir con una lista de objetivos.
“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y la sagrada del tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, dice el mensaje que compartió en Instagram parte de su círculo cercano.
Noticia en desarrollo.
Otras noticias de Celebridades
“Tengo que abonar una locura de dinero”. Daniela Celis fue imputada por apuestas ilegales y se descargó en las redes
Enojo. La advertencia de Luck Ra tras recibir un golpe en el escenario: “Es peligroso, mirá si me das en el ojo”
Qué pasó. La verdad detrás de la inesperada salida de Maxi López de Olga
- 1
La China Suárez le respondió a un usuario en X que habló sobre su olor corporal: “Me van a hacer llorar”
- 2
Brilló en un éxito de los 80, posó en traje de baño y sorprendió al mostrar cómo luce a los 65 años
- 3
Los amores de Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida
- 4
La primera imagen del embarazo de Milagros Maylin, pareja de Horacio Rodríguez Larreta