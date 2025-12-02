En medio de la creciente tensión entre Javier Milei y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, con varios frentes de disputa, el mandatario nacional volvió a dejar un irónico mensaje contra el dirigente futbolístico. Lo hizo después de que Gimnasia y Esgrima La Plata venciera a Barracas Central, el club de la familia Tapia, y clasificara a la semifinal de los playoffs, donde enfrentará a Estudiantes, el equipo al que justamente Milei defendió hace unos pocos días tras la dura sanción que impuso la AFA a la institución que preside Juan Sebastián Verón.

En una nueva publicación, el Presidente retomó el mensaje que había difundido el domingo —en el que mencionaba un supuesto “3 a 0”— y agregó:“5-0. 4° Simular normalidad, 5° Entonces Lobo-Tripero...”, en referencia al triunfo del conjunto platense.

El mensaje de Javier Milei contra la AFA por el cruce entre Estudiantes y Gimnasia: “Simular normalidad". @JMilei

Horas antes, Tapia se mostró desafiante frente a las críticas.“Me quedan muchos años más. No tengan dudas de que cuando termine mi mandato, aquellos que quieran presentarse tendrán la oportunidad”, expresó.

Este domingo, en una publicación similar, Milei había publicado un mensaje en el que, sin nombrarlo, hacía referencia al “Chiqui” Tapia. “3-0″, escribió en referencia a los cánticos en contra el máximo dirigente del fútbol argentino que se volvieron virales en las canchas en repudio a la copa entregada a Rosario Central justificada por las autoridades de la AFA por tratarse del equipo con mayor cantidad de puntos obtenidos en el año.

A su vez, el Presidente celebró ese día la victoria de Estudiantes de La Plata ante Central Córdoba (1-0). No fue la primera vez que el mandatario nacional dio su claro apoyo al club “pincharrata”. Días atrás, respaldó la conducta del plantel ante el homenaje protocolar a Rosario Central, cuando los jugadores hicieron el cuestionado pasillo de espaldas a sus colegas rosarinos. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, escribió Milei en X para manifestar su apoyo a la institución platense.

Apoyo de Barracas Central a Tapia

Previo a que iniciara el partido entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima de La Plata por cuartos de final de los playoffs de la Liga Profesional de Fútbol, parte de la hinchada local desplegó una bandera en apoyo al “Chiqui” Tapia.

Barracas Central acababa de quedar eliminado por GIMNASIA y sus hinchas empezaron a cantar contra… ESTUDIANTES, próximo rival del Lobo.



INSÓLITO MOMENTO. 😳🇦🇷pic.twitter.com/7XTqKMBYHa — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 2, 2025

Luego del encuentro, y tras perder por 2 a 0 con el conjunto platense, la misma parcialidad de Barracas cantó contra el club que dirige Verón con el clásico gritó de “y ya lo ve, el que no salta es un inglés”.