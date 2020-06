Desde su casa en Capilla del Señor, Carrió diseñó la embestida de la CC-ARI contra el kirchnerismo y la advertencia a Rodríguez Larreta

"Ve en la tele a los delincuentes que se robaron todo como si nada pasara. Después de lo que le hicieron a [Darío] Nieto se fue cargando y reaccionó. Ella es así", lo explicaba una de las espadas legislativas de Elisa Carrió, quien el domingo, y desde su casa, en Capilla del Señor, criticó duramente la cuarentena y colaboró de manera decisiva en los comunicados de la Coalición Cívica- ARI en los que se incluyó, además, una advertencia directa al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su actitud de "colaboración" con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la batalla contra la expansión del coronavirus.

"Lilita no volvió, porque nunca se fue", se atajó otro de sus colaboradores de siempre. Durante la tarde, Carrió discutió con el presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, y los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López los términos del comunicado de la coalición porteña en el que piden a Rodríguez Larreta "un plan de salida definitiva y ordenada" de la cuarentena y lo criticó de manera velada por su "colaboración". "No es justo ni sanitariamente estratégico que la Ciudad tenga que atar su plan de salida ante la ineficiencia en la aplicación de políticas públicas de salud y seguridad que todos observamos en la gestión de la pandemia por parte de Axel Kicillof", reza el comunicado, que a Carrió le pareció en principio "muy largo" y al que "le puso picante", según fuentes de la CC-ARI.

En una tarde de mucha actividad, Carrió también acordó con los legisladores bonaerenses Maricel Etchecoin y Andrés de Leo otro comunicado, en el que directamente califican a Kicillof como "el gobernador argentino que peor manejó la crisis del coronavirus", y "dilapidó cien días de un esfuerzo colosal de los bonaerenses". Eso no fue todo: también escribió un tuit en el que reclamó que la nueva etapa de la cuarentena "sea el último gran esfuerzo que se le pide a la sociedad". "No podemos vivir en estado de excepción permanente donde se violen las libertades individuales y los derechos humanos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires debe dedicarse a gobernar, que deje de mentir", se indignó, en un tuit que recibió miles de likes.

Fuera de micrófono, desde la CC-ARI aportaban una explicación adicional. Hablaban del estilo "paz y amor" de Rodríguez Larreta, y de cierto "ninguneo" al partido de Carrió a la hora de contarlos como socios. "No decimos que nos siente en el gabinete, como hace con otros socios. Pero al menos que nos avise lo que va a hacer. También existimos", se quejó otra figura del espacio que Carrió fundara en el hoy lejano 2001. "Somos una rara avis en la política argentina, y si no criticáramos lo que nos parece mal, no seríamos quienes somos", reflexionaba otro referente legislativo, con la mente puesta en las críticas que Carrió hacía también a miembros del gobierno anterior (como su ministro de Justicia, Germán Garavano) mientras Mauricio Macri estaba en la Casa Rosada.

En el mismo sentido, y a pesar de declararse "retirada" de la política -dejó su banca de diputada en marzo, poco antes de la pandemia- Carrió consideró oportuno sentar posición para "defender" el espacio de la CC-ARI en la coalición porteña, que incluye a viejos aliados como Graciela Ocaña o el radicalismo porteño que responde a Martín Lousteau . "Nosotros ya pasamos el 1,8, sabemos lo que es la derrota", afirmó, con tono épico, otro de los referentes del espacio, en referencia a la magra cosecha de Carrió en su tercer intento de llegar a la Casa Rosada, en 2011.

"Ella está bien. No participa del día a día", jura uno de sus voceros, aunque Carrió -aseguran desde el partido y también en Pro- habló otra vez con el expresidente Macri, antes del comunicado de Juntos por el Cambio que criticó el allanamiento al domicilio de Nieto en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal que tramita el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.