Diana Conti preside el Partido de la Victoria, del que forma parte el diputado Juan Emilio Ameri, quien presentó su renuncia a la banca, tras el escándalo sexual del que fue protagonista en la tarde de ayer durante la sesión de la Cámara de Diputados.

Invitada a Terapia de Noticias, el programa de LN+, Conti criticó duramente el hecho y propuso referirse a él como "exdiputado", incluso antes de que se conociera su renuncia. "Tiene la caradurez de andar dando explicaciones ante la opinión pública, explicaciones tan deleznables como su actuación. Mientras él hacía eso muchos trabajamos para acreditar la política partidaria y él la desacredita".

"El lugar que ocupó fue un lugar regalado", sostuvo ella, y enfatizó que se exige la expulsión de Ameri del Partido de la Victoria Nacional.

Conti explicó que, hace dos años, le llegaron comentarios y rumores sobre el ahora exdiputado acusándolo de acoso sexual a menores, pero que lo dejaron figurar en las listas porque, en aquel entonces, no había una denuncia penal formal en su contra. "Hoy en día tiene denuncias penales", manifestó.

"No es político lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer porque yo soy militante feminista", comenzó Conti. Y explicó: "El pensamiento del hombre incide en la formación de listas. Cuando hace dos años les dije (a los miembros del partido de la Victoria de Salta), está esto con respecto a este hombre, al que no conozco, me dijeron: 'No hay denuncia'. Como no había denuncias, no pude dar la pelea para que asuma una mujer, porque si él no asumía, asumía una mujer del norte de Salta muy prestigiosa".

Tan solo unas horas antes de que se hiciera efectiva la renuncia de Ameri, Conti se refirió a Alcira Elsa Figueroa, la mujer que ocupará el cargo desde ahora en la Cámara de Diputados, y dijo: "Le pido a este señor que renuncie para que asuma esta mujer, que va a honrar la política y no la va a denostar como él".

