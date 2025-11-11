Diego Santilli jura como ministro del Interior en medio de una redefinición de la cartera, con recortes de funciones

Diego Santilli juraba esta tarde como ministro del Interior, en medio de una redefinición de la cartera para la que fue designado el pasado domingo 2, por el presidente Javier Milei. La asunción, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, fue precedida por la publicación, esta madrugada, en el Boletín Oficial del decreto 793/2025, con modificaciones en el área.

Allí se consignó, entre otros puntos, que el control de la Dirección Nacional de Migraciones y la registración e identificación de las personas y la administración del Registro Nacional de las Personas (Renaper), pasaban al área de Seguridad de Patricia Bullrich. Lo que en la práctica implicaba un recorte a las funciones de Santilli ya que hasta ayer ambas dependían de Interior. Y lo que implicaba, básicamente, es que el poder de Santilli se reducía a la relación con los gobernadores.

Sin embargo, pese a la publicación del decreto, en la Casa Rosada aseguraron que Renaper volverá a la órbita de Interior en las próximas horas. En tanto que lo mismo podría suceder con la Secretaría Turismo, Medioambiente y Deporte, que anoche, en el mismo decreto, pasó a la Jefatura de Gabinete.

“En el apuro hubo cosas que salieron mal disparadas. Una es Renaper que vuelve a Interior”, aseguraron fuentes gubernamentales que agregaron que lo mismo estaban analizando con el futuro de la Secretaría de Medioambiente que está ahora en Jefatura y podría volver a Interior. Migraciones es seguro que quedará en la cartera de Seguridad, y para la que se espera constituir una fuerza de frontera.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, emergen como las figuras fuertes del gobierno tras las elecciones

“Teníamos que sacar sí o sí el decreto ayer. Hay que entender la burocracia, que sino se está adentro es inentendible. Fue un decreto urgente por tema de firmas y quedaron las cosas sin hablar y mal definidas”, dijo una de las voces consultadas.

En ese sentido aseguraron que en las próximas horas tras la jura de Santilli se descuenta que habrá una reunión entre él y el jefe de Gabinete, para definir cómo quedará el organigrama.

En tanto también estaban quienes no descartaban que Santilli también absorbiera Transporte en un futuro no muy lejano. “De ninguna manera fue un vaciamiento a Diego”, descartó un funcionario de Balcarce 50. De ese modo aseguraban que lo único que sí saldría de su área será Migraciones.

Agenda recargada

Santilli fue designado por el mandatario el pasado domingo 2. El anuncio de su designación, hecho a través de la cuenta del presidente en la red social X, puso fin a la posibilidad de que el asesor Santiago Caputo, quedara a cargo de la cartera. Una posibilidad que había crecido en los días previos y que se frustró ese mismo fin de semana.

El nombramiento de Santilli fue el segundo en menos de 48 horas, siguiendo al de Manuel Adorni, en reemplazo de Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete. Con la salida de Francos también se dio la de Catalán de su cargo y allí recaló Santilli.

Santiago Caputo queda más aislado dentro del gobierno Fabián Marelli

Para asumir en el cargo, Santilli debió renunciar tanto a su banca de diputado en ejercicio, ante el Congreso de la Nación, como ante la justicia electoral, por la que ganó por la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones y que finalmente no llegó a asumir.

Desde que fue designado, Santilli encaró una agenda de reuniones con cuatro gobernadores: Ignacio Torres de Chubut y Raúl Jalil de Catamarca, el último viernes; con Marcelo Orrego de San Juan y Martín Llaryora, de Córdoba, este lunes.

En tanto, este miércoles iniciará una gira con gobernadores aliados comenzando por Entre Ríos, con Rogelio Frigerio. En las próximas semanas tiene previsto reunirse con 10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el Presidente, el pasado jueves 30.