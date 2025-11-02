Diego Santilli se reunió con Milei tras ser elegido como nuevo ministro del Interior: “Me sorprendió el llamado del Presidente”
El diputado electo dio detalles de la reunión que tuvo con el jefe de Estado en la quinta de Olivos y evaluó que tendrá un “trabajo enorme” por delante; “me honró con este llamado”, consideró
- 2 minutos de lectura'
Diego Santilli se reunió esta tarde con Javier Milei en la quinta de Olivos tras ser nombrado como nuevo ministro del Interior y consideró que tiene por delante un “trabajo enorme” en su nuevo cargo en el Ejecutivo.
Antes de ingresar a la reunión, el diputado electo por la provincia de Buenos Aires, dijo que le “sorprendió” el llamado del Presidente y que el objetivo será “sacar reformas importantes”. Contó que estaba en Paraná para ver la carrera de su hijo Nicanor, corredor de Turismo Carretera. “Estaba viendo a mi hijo y, en el camino, me llamó el Presidente”, dijo.
“Estuve con el Presidente, trabajando”, manifestó Santilli, tras concluir su reunión de aproximadamente una hora con Milei, en la que, según confirmó, también estuvo presente Karina Milei. “La agenda es enorme”, evaluó. “La tarea es sumar para lograr los objetivos de importantes reformas con las que el Presidente, que viene cumpliendo y que hay que seguir para adelante”.
Entre las que mencionó están: el presupuesto, la reforma laboral, la baja de impuestos, un nuevo código penal. “Esos son los temas importantes, después está toda la agenda ordinaria para el año que viene”, indicó Santilli.
Respecto a la actualidad del gobierno, sostuvo que “la primera etapa fue la de estabilización, la de los primeros dos años del gobierno, fue una etapa enorme. Ahora viene la etapa del despegue del crecimiento", indicó el candidato electo por la provincia de Buenos Aires.
El recientemente seleccionado por el Presidente también fue consultado por la comunicación con Mauricio Macri y referentes del Pro. “Hablé con Mauricio Macri, y también con Cristian Ritondo, es lo que corresponde y lo que tuve que hacer. Obviamente, nosotros hicimos una alianza Pro-La Libertad Avanza y estamos yendo en la misma dirección, como lo hicimos desde Acassuso hasta la fecha”, sostuvo.
Noticia en desarrollo.
