La reacción de Nancy Pazos a la designación de Diego Santilli como ministro del Interior

Nancy Pazos, expareja de Diego Santilli, opinó este domingo por la tarde sobre la reciente designación del diputado electo por la provincia de Buenos Aires como ministro del Interior. A través de un posteo en la red social X, la periodista calificó la decisión del presidente Javier Milei como “una jugada excelente”.

“No hace falta esperar hasta mañana para saber qué veo. La designación de Diego Santilli es una jugada excelente. Le suma profesionalismo y diálogo al Gobierno. Y le quita un diputado a Pro, dándole uno más a La Libertad Avanza”, remarcó. Y cerró con una interrogante: “Al que hay que preguntarle si está contento es a Mauricio Macri”.

La reacción de Nancy Pazos al nombramiento de su expareja Diego Santilli en la cartera nacional Captura de Pantalla

La incógnita que plantea Pazos hace alusión al enojo del líder del Pro respecto del nombramiento del vocero presidencial Manuel Adorni como flamante jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia. Como le mencioné, existía la posibilidad de reemplazar a Francos por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos, como Horacio Marín, actual presidente de YPF, que reúne todas las condiciones por su experiencia previa”, opinó Macri el sábado en X.

El expresidente y líder del Pro, Mauricio Macri JUAN MABROMATA - AFP

“El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, remarcó en el posteo.

Y concluyó: “Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Como el presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal, pero me veo obligado a hacer mi aporte y a expresar mis preocupaciones porque nos une el futuro del país”.

El mensaje de Milei y los detalles sobre la presentación

El anuncio oficial sobre el desembarco de Santilli en la cartera nacional fue hecho por el propio Presidente, quien puso de ese modo fin a varios días de rumores que daban a Santiago Caputo -integrante del triángulo de hierro pero distanciado de Karina Milei- como nuevo ministro, con poderes aumentados en áreas como obras públicas y transporte, hoy bajo la órbita del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Tenemos ministro del Interior: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC!”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial, minutos antes de que la comunicación oficialista lo expandiera en la plataforma que conduce Elon Musk.

El presidente Javier Milei confirmó la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior con un posteo en X Captura de Pantalla

El exvicejefe de Gobierno porteño será presentado formalmente este lunes al gabinete, durante una reunión convocada por el presidente Milei desde las 9.30 en la Casa Rosada. Su jura como ministro del Interior podría concretarse el próximo miércoles, junto a la de Adorni, según fuentes consultadas por LA NACION.

Con origen político en el menemismo y largos años como funcionario del macrismo en la Ciudad, Santilli fue uno de los grandes ganadores de las elecciones, con un sorpresivo triunfo a la cabeza de la lista de diputados bonaerenses, contra Fuerza Patria en su principal bastión. De buen vínculo con Karina, pero también con Las Fuerzas del Cielo, que celebró su triunfo en las redes sociales, su nombre comenzó a sonar como eventual candidato a gobernador bonaerense en 2027. Al igual que el portavoz electo legislador porteño y designado el viernes como próximo jefe de gabinete, Santilli no asumirá la banca que ganó en las elecciones del 26 de octubre.

“Es una mala influencia”

No se trata de la primera vez que Pazos se expide sobre quien fue su pareja hasta 2013. El pasado domingo, en el marco de las elecciones legislativas nacionales y poco antes de que se conocieran los resultados que le dieron un contundente triunfo al Gobierno, se negó a enviarle felicitaciones a Santilli por el triunfo en Provincia.

“Es familia… Qué se yo”, le contestó, sorprendida por la negativa, Nati Jota, conductora del canal de streaming OLGA en donde participó la periodista. “No, porque se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño”, argumentó Pazos. Y redobló sus críticas al apuntar contra el peso que Santilli como figura paterna.

"Es una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios… El padre es candidato, chicos, esto es así“, dijo y siguió: ”Generacionalmente también está muy influenciado por lo que piensan los chicos".

El momento en que Nancy Pazos habla sobre Santilli y sus hijos

Un día después, con la victoria de LLA ya establecida, volvió a hablar sobre el tema. Consultada al respecto por Analía Franchín en el programa A la Barbarossa, reiteró que ella no quería que Santilli ganara las elecciones.

“Lo que yo vengo diciendo y sigo sosteniendo, más allá del resultado, es que a mí lo que más me aterra es lo que hay detrás de la ideología de los libertarios. Va más allá de cómo es el plan económico… Yo insisto, es un Gobierno que puso de moda la crueldad y que la gente avale esto me duele“, opinó.

En este sentido, lanzó una pequeña chicana a su expareja y se atribuyó el mérito de haberlo ayudado a construir su discurso político: “De más está decir, es el papá de mis hijos: yo contribuí un montón para que pudiera hablar de esa forma”. En ese momento, Mariana Brey-otra de las panelistas del programa y con quien Pazos suele cruzarse habitualmente por su apoyo al Gobierno- destacó que fue el presidente Javier Milei quien eligió a Santilli para encabezar la boleta. “Tercero lo puso Milei, de casualidad llegó a ese lugar”, le contestó para cerrar.