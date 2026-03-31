Dirigentes de izquierda y estudiantes protestan enfrente de la vivienda de Manuel Adorni en Caballito

Militantes de Izquierda, estudiantes y docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) protestan hoy con clases públicas a metros de la vivienda de Manuel Adorni en Caballito. Exigen la aplicación de la ley de financiamiento universitario, insistida por el Congreso el año pasado, y que el Gobierno de Javier Milei aún no ha implementado.

“Es un escándalo que Adorni no pueda explicar su aumento patrimonial. Tendría que dar un paso al costado, sobre todo, porque es un gobierno que venía a ajustar a la casta y está ajustando a la educación pública, los discapacitados y la salud”, sostuvo a LA NACION Romina del Plá, dirigente del Frente de Izquierda (FIT) que se acercó a la clase pública de esta mañana.

La protesta estudiantil comenzó ayer por la tarde con un “ruidazo” en la vereda frente a la casa del jefe de Gabinete, a la que sumaron algunos vecinos desde sus balcones. Hoy, continuarán durante todo el día con clases públicas sobre temas variados como la ley de glaciares y macroeconomía para “discutir los números que el gobierno de Milei viene a presentar”.

Militantes de izquierda y estudiantes se manifiestan a metros de la vivienda de Adorni Valeria Rotman

“Nos enteramos del escándalo de Adorni, los viajes en jets privados a Punta del Este y las propiedades millonarias a cuadras de la facultad que se cae a pedazos. Mientras paga 1.500.000 de expensas, nuestros docentes no llegan a fin de mes”, denunció a LA NACION, Yamila D’Occhio, secretaria de lucha por el presupuesto del centro de estudiantes y militante de la Juventud Anticapitalista de Manuela Castañeira.

Como contó LA NACION, el jefe de Gabinete adquirió el departamento frente al cual ahora protestan los estudiantes sin haber vendido la propiedad de Parque Chacabuco en la que vivía cuando entró al Gobierno. Comparte a medias la titularidad de ambos inmuebles con su esposa, Bettina Angeletti, quien formó parte de la comitiva presidencial que viajó a Nueva York por la Argentina Week.

Según información del Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, la compraventa del departamento de Caballito, firmada en noviembre del año pasado, se inscribió por un valor de 230.000 dólares. En la escritura, se consigna una hipoteca con dos acreedoras -Viegas y Sbabo- con 100.000 dólares cada una para la adquisición del departamento. Es decir, a juzgar por los papeles los compradores solo habrían puesto 30.000 dólares al concretarse la operación.

La protesta en frente de la vivienda de Adorni comenzó con un "ruidazo" Valeria Rotman

Además de los departamentos de Caballito y Parque Chacabuco, la familia Adorni tiene también una casa en Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa; y un departamento en Parque Avellaneda al que accedió Angeletti a través de un préstamo social del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).

Las clases públicas comenzaron pasadas las 10 de la mañana bajo custodia policial. Oficiales de la Policía Federal Argentina formaron un cordón en la esquina de José Bonifacio y Miró para impedir que los estudiantes ocuparan la cuadra en la que se encuentra el departamento de Adorni. La circulación vehicular sobre la calle Miró al 500 estaba completamente interrumpida por las fuerzas de seguridad desde temprano.

En paralelo, militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizaron hoy una protesta frente al country de Exaltación de la Cruz en el que Adorni tiene una de sus propiedades para reclamar que el Gobierno no elimine el plan Volver al Trabajo.

Los manifestantes exigen la aplicación de la ley de financiamiento universitario Valeria Rotman

“El operativo policial es totalmente desproporcionado. Uno podría creer que la policía lo vino a buscar a Adorni por incumplir su deber de funcionario público. Él es jefe de gabinete, tiene la obligación de hacer cumplir la ley de financiamiento”, denunció Luca Bonfante del centro de estudiantes de Filosofía y Letras. “Vinieron 10 camiones de la policía para cuidarlo de clases públicas y estudiantes”.

Según confirmaron vecinos de la cuadra, Adorni habría salido del departamento pasadas las 8 de la mañana, antes de que comenzaran a llegar los estudiantes con sus bancos y pancartas. Reclaman, además de por mayor financiamiento, por la reincorporación de los trabajadores de FATE y en contra de la ley de Glaciares.