El patrimonio de Adorni: el mapa de los bienes que hoy se le conocen al jefe de Gabinete

El viaje en un avión privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y su familia a Punta del Este para pasar el fin de semana largo de Carnaval despertó las primeras sospechas. Era un gasto muy alto para su patrimonio declarado. Después, se supo que los Adorni incorporaron, con él en la función pública, una casa de fin de semana en un country y un departamento en Caballito, sin vender el inmueble en el que vivían antes. Ahora, Adorni enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales federales de Comodoro Py. Él dice tener todos los papeles en orden, pero dar explicaciones públicas.

Estos son todos los bienes registrables que LA NACION sabe que integran el patrimonio familiar:

El nuevo departamento

Durante el último año, Manuel Adorni sumó un nuevo inmueble a su patrimonio: un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio de Caballito.

El jefe de Gabinete figura como dueño, a medias con su esposa, Bettina Angeletti, de esta propiedad, en la que vive al menos desde febrero, cuando la registró como su domicilio legal en su último DNI.

Es, junto con la casa en el country Indio Cua que está a nombre de Angeletti, la prueba del salto patrimonial del jefe de Gabinete, que, sin embargo, el miércoles dijo: “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado. No tengo nada que esconder”.

La fachada del edificio donde tiene su departamento Manuel Adorni en el barrio de Caballito

En esa conferencia de prensa Adorni contó que ahora vive en Caballito, pero eludió confirmar ante los periodistas de la Casa Rosada que ese departamento le perteneciera. Solo dijo: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”.

Adorni y Angeletti cambiaron su domicilio a la calle Miró en febrero pasado. La compra se habría concretado a finales de 2025.

LA NACION corroboró que es de su propiedad a través de un pedido de informe en el Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

La casa del country

El noviembre de 2024 los Adorni incorporaron una casa propia de fin de semana, según datos del registro de propiedad bonaerense que reveló LA NACION. Fue adquirida a nombre de Bettina Angeletti, la mujer del jefe del Gabinete, en el Indio Cua Golf Club.

Se trata de un country que queda en Exaltación de la Cruz. Fundado en 1971, tiene una cancha de golf de 18 hoyos, canchas de tenis, fútbol y hockey, y un sector hípico.

La de Angelleti es la Unidad Funcional 380 del club. En el registro de propiedad bonaerense quedó constancia de que ella, al momento de la compra, estaba casada con Manuel Adorni. Clarín mostró el recibo de expensas a nombre de Angeletti: 699.000 pesos mensuales.

La entrada del lote 380 del country Indio Cua

Adorni no informó esta casa en el anexo público de la última declaración jurada que entregó en la Oficina Anticorrupción (OA), cuando, por la fecha de compra, debió haberla incluido. Podría estar en el anexo reservado, como un bien exclusivo de su cónyuge. Los Adorni podrían alegar, para justificar el origen de los fondos, que Angeletti lo compró con dinero que le donaron o que el dinero viene de la venta de otro bien propio anterior. Adorni, no obstante, no dio hasta el momento explicación alguna.

Su domicilio anterior, en Parque Chacabuco

El jefe de Gabinete declara ser dueño del 50% de un departamento de 115 metros cuadrados en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, ciudad de Buenos Aires. Es el lugar donde vivía hasta que se mudó a su casa actual, en Caballito.

En su declaración jurada informó que al departamento de Parque Chacabuco lo tiene desde 2014. Figura a medias con su mujer, como comprado con “ingresos propios” y con un valor informado -en su primera declaración jurada de bienes como funcionario- de 2.080.645,14 pesos. En su última declaración, correspondiente a 2024, el precio que figura es de 8.322.580,58 pesos.

Ese departamento, en un edificio de menor categoría que el de Caballito en el que vive hoy, estaría en venta. Zonaprop ofrece un departamento en ese edificio, de 191 metros cuadrados (138 cubiertos) y cuatro ambientes, por US$289.990, con expensas por $500.000. Dice que se trata de una operación “dueño directo”.

El informe registral que pidió LA NACION esta semana refleja que la familia Adorni aún mantiene la propiedad de la vivienda.

Su departamento de La Plata

Adorni tiene un departamento de 107 metros cuadrados el La Plata, la ciudad de la que es oriundo, que declara como 100% suyo y como adquirido con fondos que recibió por donación.

Queda en pleno centro de la ciudad, a tres cuadras de la gobernación, en una zona de edificios administrativos, comercios y facultades, que no es un barrio residencial.

Adorni informó que es dueño de esa propiedad desde el 1° de junio de 2016 y en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción declaró que su valor es de 3.652.682 pesos (en su primera declaración como funcionario era de 1.301.992 pesos).

La primera casa familiar

Los registros oficiales en la ciudad de Buenos Aires también dan cuenta de otra propiedad familiar, en este caso solo a nombre de Angeletti, en el barrio de Parque Avellaneda. Se trata de un departamento en Bragado al 4700, donde la pareja vivió en sus primeros años de casados y que se compró con un crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).

Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, en diciembre de 2008 Angeletti accedió a un crédito del IVC para adquirir este departamento y también una cochera en el mismo edificio. La operación que le permitió comprar el inmueble de 52 metros cuadrados se realizó en el marco de los programas “Operatoria Terreno, Proyecto y Construcción” y “Operatoria Acceso Inmediato en Pesos”, del organismo porteño.

La compra del departamento -de acuerdo a fuentes oficiales- fue por un valor total de $104.654,89, financiados en 360 cuotas sociales -es decir, un plan de pago a 30 años- de $474, monto que incluyó intereses. La cochera, en tanto, se adquirió por un valor total de $4000 financiados también en 360 cuotas de $19,10 con intereses.

El documento del Instituto de la Vivienda porteño que da cuenta de los préstamos a la mujer de Adorni para la compra de un departamento y una cochera

En un listado de la cartera de préstamos del IVC publicado en 2015, Angeletti figura como beneficiaria de los dos créditos del organismo, por montos apenas menores que los de compra de los inmuebles. El documento da cuenta de un préstamo de 360 cuotas aprobado el 30 de marzo de 2009 por un total de $98.365,44 para la compra del departamento y otro de 360 cuotas aprobado el 5 de mayo de 2009 por $3920,48 para la compra de la cochera.

Angeletti habría cancelado la deuda contraída por el IVC en agosto de 2024, cuando su marido ya se había incorporado al gobierno nacional como vocero presidencial.

El IVC fue clave para la construcción del patrimonio de los Adorni, pese a que LLA impulsa la eliminación del organismo bajo el argumento de que no ha logrado brindar “soluciones efectivas para quienes buscan acceder a la vivienda”.

La vivienda de Morón

La mujer de Adorni también tiene a su nombre una propiedad en el partido de Morón, según información oficial de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la partida consignada en los registros oficiales, el inmueble está en Huaura y General Juan Martín de Pueyrredón, Morón, y figura como 100% de Angeletti.

El nuevo auto

En su declaración jurada de ingreso a la función pública, Adorni incluyó un vehículo Renault Captur de 2019, suyo en un 50%, informado entonces por un valor de 1.700.450 pesos. Según su última declaración, en el inicio del último período informado (2024), declaró ese auto con un valor de 4.329.950, pero en el cierre, con un valor de 0, como si se hubiera desprendido de él.

En 2024, ya como funcionario, incorporó a su declaración jurada una Jeep Compass Sport de 2021 y declaró dos deudas nuevas, que suman el equivalente a unos 30.000 dólares.