Protesta piquetera frente al country en el que Adorni tiene una de sus propiedades

Las protestas opositoras contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se repitieron este martes. Además de la clase abierta que docentes universitarios realizaron ayer frente al departamento del funcionario en el barrio porteño de Caballito, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se movilizó hoy hasta las puertas del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, donde Adorni tiene una propiedad registrada a nombre de su esposa. La UTEP reclama que se mantenga el plan social Volver al Trabajo (VAT), que el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, decidió dar de baja y reemplazar por vouchers.

Según un comunicado de la UTEP, fueron 200 personas las que se manifestaron frente al country Indio Cuá. “La medida busca visibilizar la grave situación social que atraviesan los barrios populares y denunciar la contradicción entre los niveles de vida de los funcionarios del gobierno nacional y la quita de recursos a los sectores más vulnerables”, indicó la organización.

Los manifestantes, frente al country, con banderas del MTE Tadeo Bourbon

“La indignación de los trabajadores se profundiza ante la impunidad con la que se manejan los altos mandos del Poder Ejecutivo. Mientras el vocero presidencial es investigado por sus viajes millonarios en vuelos privados a Punta del Este, y el entorno del Presidente se encuentra envuelto en el escándalo de corrupción de la causa $LIBRA, a los sectores más humildes les cortan el sustento básico. La urgencia de la protesta responde a la decisión del Gobierno de ejecutar, durante el mes de abril, la eliminación definitiva del Salario Social Complementario (exPotenciar Trabajo, hoy fragmentado bajo el nombre de Volver al Trabajo”, se subrayó en el comunicado de la UTEP.

“Esta política cruza un límite crítico, ya que implica la quita directa de alimentos, herramientas de trabajo y el salario de subsistencia, empujando a la indigencia a casi un millón de trabajadores y provocando un colapso en las economías regionales”, señaló la organización que conduce el dirigente del Movimiento Evita Alejandro “Peluca” Gramajo.

El ingreso al barrio privado Indio Cua, con la protesta de la UTEP en pleno desarrollo Tadeo Bourbon

Los manifestantes de la UTEP se acercaron hasta la puerta del barrio privado Indio Cuá Golf Club portando una bandera que llevaba como leyenda una frase de la canción “Juguetes perdidos”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que reza “Cuanto más alto trepa el monito, así es la vida el culo más se le ve”. Algunos de ellos utilizaron tapabocas durante la protesta, que tenían las siglas de la UTEP y del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos, una organización que tiene a Juan Grabois como su referente principal).

En la entrada del country, la protesta incluyó un cartel hecho con cartón que llevaba fotos de Adorni pegadas junto a frases como “No voy en tren, voy en avión” o “casta”.

La UTEP llevó una bandera con una letra de Los Redonditos de Ricota Tadeo Bourbon

El reclamo frente al country donde tiene su casa Adorni se enmarca en una jornada de reclamos que lanzó la UTEP junto a otras organizaciones, como el Polo Obrero y Libres del Sur, entre otras, para reclamar que no se elimine el plan Volver al Trabajo. Este martes, realizan asambleas en estaciones cabeceras de ferrocarril; para el martes que viene, anuncian piquetes en la Capital Federal y en distintos puntos del país.