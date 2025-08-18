Dónde será candidata Virginia Gallardo y por qué partido

La Libertad Avanza (LLA) presentó a la modelo y panelista Virginia Gallardo como primera candidata a diputada nacional por Corrientes para las elecciones de octubre. La definición de la lista se produjo en medio de ciertas diferencias políticas y estratégicas entre la Casa Rosada y la administración correntina.

¿Qué boleta encabeza Virginia Gallardo?

Virginia Gallardo encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por Corrientes por el partido La Libertad Avanza (LLA). La acompañan en la nómina Isidro Gapel Rekosup, en segundo lugar, y Aimará Poderda, en el tercero.

Virginia Gallardo encabeza la lista de diputados de La Libertad Avanza en Corrientes

La presentación de la lista se concretó tras meses de negociaciones y tensiones políticas. Fuentes locales indicaron que no se logró sellar un acuerdo entre el gobierno nacional y las autoridades de la provincia: esta situación derivó en la conformación de una lista propia del partido gobernante a nivel nacional.

La principal competencia electoral para la lista de Gallardo provendrá de la alianza Fuerza Patria. Esta coalición definió a sus propios candidatos a diputados nacionales. El intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, será el primer postulante de ese espacio.

En segundo lugar se ubica la concejal de Curuzú Cuatiá, Lorena Zakegian, una referente del Frente Renovador y su mandato como edil finaliza a fin de año. El tercer puesto en la lista de Fuerza Patria lo ocupará Marcelo Fabián Ríos, hijo del exintendente de la ciudad de Corrientes, Fabián Ríos.

El intendente de San Roque, Raúl "Rulo" Hadad, es su principal competidor electoral

Quién es Virginia Gallardo

Virginia Gallardo nació en la ciudad de Corrientes el 25 de septiembre de 1985. Inició sus estudios en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional del Nordeste, aunque no completó la carrera. Su primer vínculo con el mundo artístico fue en su ciudad natal. Allí participó activamente en los carnavales como integrante de la comparsa Ara Berá, una de las agrupaciones más tradicionales de la capital provincial.

Su salto a la fama nacional ocurrió en 2007. Debutó en la televisión en el programa Showmatch: Bailando por un Sueño como bailarina del cantante Daniel Agostini. Esa exposición mediática le abrió las puertas a una carrera en la televisión y el teatro. En 2011, su popularidad se consolidó al ser elegida Chica del Verano en Carlos Paz.

En 2011 fue elegida Chica del Verano en la temporada teatral de Carlos Paz

Una carrera consolidada como panelista

Durante la última década, Gallardo se estableció como una figura recurrente en paneles de programas televisivos. Entre 2011 y 2012 participó en Animales Sueltos. Formó parte del programa Combate entre 2015 y 2016. Luego, entre 2018 y 2019, integró el equipo de Polémica en el Bar.

En 2021 se sumó al ciclo Intrusos, donde permaneció hasta 2022. Al año siguiente, en 2023, pasó a Socios del Espectáculo. Su recorrido televisivo reciente también incluye participaciones en Poco correctos y su incorporación en 2025 al panel de Mujeres argentinas.

La candidata mantuvo una relación con el empresario Ricardo Fort entre 2009 y 2010

La vida personal de Gallardo también tuvo una alta exposición mediática. Mantuvo una relación con el empresario Ricardo Fort entre 2009 y 2010. En 2019 contrajo matrimonio con el empresario Martín Rojas, con quien tuvo una hija. La pareja anunció su separación en 2024.

Un antecedente clave de su acercamiento a la política ocurrió en 2022. Durante su participación en Polémica en el Bar, retomó su interés por los temas económicos. En ese período comenzó a tomar clases particulares con Javier Milei, quien todavía no era siquiera candidato presidencial.

