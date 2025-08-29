Los correntinos deben asistir a las urnas este domingo 31 de agosto y quienes se pregunten dónde voto en las elecciones 2025 en Corrientes pueden contar con la información precisa consultando el padrón definitivo de electores.

Para facilitar este proceso cívico y agilizar la emisión del sufragio, la Justicia Electoral de la provincia puso a disposición el padrón electoral definitivo, permitiendo a los votantes conocer con antelación su lugar exacto de votación.

La consulta virtual del padrón electoral 2025 se realiza de manera sencilla a través de la página web oficial de la Junta Electoral correntina. Los ciudadanos habilitados para votar pueden acceder a los detalles de su mesa y establecimiento siguiendo unos pocos pasos.

Dónde voto en las elecciones 2025 en Corrientes este 31 de agosto

Primero, los electores deben ingresar al sitio oficial.

Luego, es necesario escribir el número de DNI del votante y elegir el género tal como aparece en el documento.

Finalmente, se debe clickear en “Consultar”.

Inmediatamente, el sistema mostrará el nombre de la escuela, su dirección y el distrito correspondiente. Además, se detallará el número de mesa asignado y el orden en el que el votante figura en el padrón, información que simplifica el proceso al momento de emitir el sufragio.

Qué se vota en Corrientes

En esta ocasión, los correntinos elegirán un nuevo gobernador y vicegobernador para los próximos cuatro años.

La renovación legislativa también será significativa, ya que se renovarán cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.

La jornada electoral también incluirá comicios municipales en 73 localidades de la provincia, abarcando la elección de intendentes y concejales. Este es el caso de la ciudad de Corrientes, la capital provincial, donde también se renovarán sus autoridades municipales.

Cuáles son las sanciones por no votar

Es fundamental recordar que el voto en la provincia de Corrientes es de carácter obligatorio para todos los ciudadanos habilitados.

Quienes no emitan su sufragio sin justificación deberán afrontar las sanciones previstas en el Código Electoral provincial. Estas incluyen multas de 50 a 500 pesos.

Además, no cumplir con el deber cívico puede acarrear la imposibilidad de desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Asimismo, quien no pague la multa no podrá realizar gestiones ni trámites ante organismos estatales provinciales ni municipales por un año.

Los preparativos para las elecciones de Corrientes 2025

Quiénes se postulan para gobernador en Corrientes

Las listas de postulantes para los cargos ejecutivos provinciales se oficializaron el pasado 31 de julio y se presentaron siete fórmulas que competirán por la gobernación y vicegobernación de Corrientes. A continuación, los candidatos que se presentan en estas elecciones de 2025:

Vamos Corrientes

Gobernador: Juan Pablo Valdés

Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard

La Libertad Avanza

Gobernador: Claudio Lisandro Almirón

Vicegobernador: Evelyn Karsten

Partido De la Esperanza

Gobernador: Adriana Leila Vega

Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza

Partido Ahora

Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero

Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones

Encuentro por Corrientes - Eco

Gobernador: Horacio Ricardo Colombi

Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo

Cambiá Corrientes

Gobernador: Sonia Beatriz López

Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago

Limpiar Corrientes

Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa

Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano

