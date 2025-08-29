Dónde voto en las elecciones 2025 en Corrientes este 31 de agosto
Los correntinos se preparan para una jornada electoral clave y ya se puede consultar el padrón para conocer el lugar exacto de la votación
- 3 minutos de lectura'
Los correntinos deben asistir a las urnas este domingo 31 de agosto y quienes se pregunten dónde voto en las elecciones 2025 en Corrientes pueden contar con la información precisa consultando el padrón definitivo de electores.
Para facilitar este proceso cívico y agilizar la emisión del sufragio, la Justicia Electoral de la provincia puso a disposición el padrón electoral definitivo, permitiendo a los votantes conocer con antelación su lugar exacto de votación.
La consulta virtual del padrón electoral 2025 se realiza de manera sencilla a través de la página web oficial de la Junta Electoral correntina. Los ciudadanos habilitados para votar pueden acceder a los detalles de su mesa y establecimiento siguiendo unos pocos pasos.
Dónde voto en las elecciones 2025 en Corrientes este 31 de agosto
- Primero, los electores deben ingresar al sitio oficial.
- Luego, es necesario escribir el número de DNI del votante y elegir el género tal como aparece en el documento.
- Finalmente, se debe clickear en “Consultar”.
Inmediatamente, el sistema mostrará el nombre de la escuela, su dirección y el distrito correspondiente. Además, se detallará el número de mesa asignado y el orden en el que el votante figura en el padrón, información que simplifica el proceso al momento de emitir el sufragio.
Qué se vota en Corrientes
En esta ocasión, los correntinos elegirán un nuevo gobernador y vicegobernador para los próximos cuatro años.
La renovación legislativa también será significativa, ya que se renovarán cinco senadores provinciales titulares y tres suplentes, así como 15 diputados provinciales titulares y ocho suplentes.
La jornada electoral también incluirá comicios municipales en 73 localidades de la provincia, abarcando la elección de intendentes y concejales. Este es el caso de la ciudad de Corrientes, la capital provincial, donde también se renovarán sus autoridades municipales.
Cuáles son las sanciones por no votar
Es fundamental recordar que el voto en la provincia de Corrientes es de carácter obligatorio para todos los ciudadanos habilitados.
Quienes no emitan su sufragio sin justificación deberán afrontar las sanciones previstas en el Código Electoral provincial. Estas incluyen multas de 50 a 500 pesos.
Además, no cumplir con el deber cívico puede acarrear la imposibilidad de desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Asimismo, quien no pague la multa no podrá realizar gestiones ni trámites ante organismos estatales provinciales ni municipales por un año.
Quiénes se postulan para gobernador en Corrientes
Las listas de postulantes para los cargos ejecutivos provinciales se oficializaron el pasado 31 de julio y se presentaron siete fórmulas que competirán por la gobernación y vicegobernación de Corrientes. A continuación, los candidatos que se presentan en estas elecciones de 2025:
Vamos Corrientes
- Gobernador: Juan Pablo Valdés
- Vicegobernador: Néstor Pedro Braillard Poccard
La Libertad Avanza
- Gobernador: Claudio Lisandro Almirón
- Vicegobernador: Evelyn Karsten
Partido De la Esperanza
- Gobernador: Adriana Leila Vega
- Vicegobernador: Andrés Fabián Barboza
Partido Ahora
- Gobernador: Carlos Ezequiel “Teke” Romero
- Vicegobernador: Ana Constanza “Coty” Casaro Quiñones
Encuentro por Corrientes - Eco
- Gobernador: Horacio Ricardo Colombi
- Vicegobernador: Martín Miguel Barrionuevo
Cambiá Corrientes
- Gobernador: Sonia Beatriz López
- Vicegobernador: Raúl Ricardo Dal Lago
Limpiar Corrientes
- Gobernador: Martín Ignacio “Tincho” Ascúa
- Vicegobernador: Cesar Daniel Lezcano
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Agenda
- 1
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley
- 2
Elecciones en Corrientes | Pullaro y Schiaretti respaldaron a los Valdés en el cierre de campaña y afianzaron la alianza Provincias Unidas
- 3
Milei quiere denunciar a Diego Spagnuolo y en el Gobierno siguen de cerca la causa para proteger a los Menem y a Karina
- 4
En el primer semestre de Milei, más del 50% de los medicamentos de alto costo de la Andis se compraron a Suizo Argentina