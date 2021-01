Dos provincias se suman a la idea de desdoblar las elecciones

Después de la decisión del salteño Sáenz, los mandatarios de Misiones y de Jujuy analizan la posibilidad de despegar los comicios provinciales de los nacionales Fuente: LA NACION

CÓRDOBA.- Hay gobernadores que evalúan adelantar las elecciones de medio término provinciales. Salta ya le puso fecha, el 4 de julio: Gustavo Sáenz lo decidió antes de la reunión de la Liga del Norte Grande el miércoles pasado, cuando una decena de mandatarios volvió a reclamarle al presidente Alberto Fernández por la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Misiones y Jujuy, según datos recabados, son dos distritos que analizan desdoblar el cronograma electoral.

Fuentes de ambas administraciones consultadas por LA NACION admitieron que es prematuro para anunciar decisiones y que la determinación "dependerá mucho" del contexto político. Ese es, en realidad, el argumento de todos los gobernadores. Ningún dirigente admite que el objetivo sería tomar distancia de la Rosada si las encuestas de intención de voto no son positivas.

"El tema se conversó igual que el año pasado, dijo a este diario uno de los mandatarios presentes en el encuentro. La percepción de la mayoría es que finalmente las PASO se harán por la necesidad política en Buenos Aires, aunque festejan la decisión del Presidente de impulsar el debate. Lo toman como un guiño hacia el pedido insistente que realizaron.

"El consenso de los gobernadores ya está, el que falta es el de Máximo Kirchner y La Cámpora, esa es la realidad. Se dejó entrever que cada uno hará en su territorio lo que entiende que permita el mejor resultado electoral", agregó la fuente.

La realización o no de las PASO tiene a La Cámpora como actor central, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. En ese territorio, la agrupación que comanda Máximo Kirchner aspira a sumar presencia en más municipios y la realización de las internas obligatorias habilitaría la competencia de sus candidatos contra las listas de varios intendentes poco interesados en enfrentar ese escenario.

En Salta, Sáenz envió un proyecto para suspender las PASO provinciales y, apenas aprobado, le puso fecha a las elecciones. Ni él ni nadie de su gabinete respondió a las críticas desde Nación.Matías Posadas, secretario de la Gobernación, indicó a este diario que los comicios "históricamente fueron desdoblados; la última vez que Nación y Provincia votaron juntas fue en 2007 cuando Juan Carlos Romero era gobernador".

Aunque funcionarios cercanos al jujeño Gerardo Morales dejan trascender que se avanzaría en un desdoblamiento, él dijo que la decisión la tomarán cuando vean "cómo viene el plan de vacunación". "No nos hemos sentado a resolver si desdoblamos o unificamos" el cronograma, agregó, e insistió en que "toda la energía" debe estar puesta en resolver los problemas derivados de la pandemia y en la gestión.

En Misiones también insisten en que la fecha electoral está bajo análisis y que el anuncio podría ser a fines de febrero o marzo (la ley indica que se debe anunciar con 90 días de anticipación), enfatizan que no hay que hablar de "desdoblamiento" porque es facultad del gobernador establecer la fecha. Como en los otros casos, los allegados a Oscar Herrera Ahuad, explican que en los últimos años las legislativas fueron en junio.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich -quien es, desde el inicio, una suerte de vocero de sus colegas en el interés por suspender las PASO- planteó que esperarán 21 días para tener más claro el panorama del destino que tendrá el proyecto de suspensión por este año que impulsó el diputado tucumano Pablo Yedlin. El chaqueño entiende en que las primarias deben abolirse a nivel nacional en vez que cada mandatario lo haga por su lado en el caso de que existan en su distrito.

Por ejemplo, en el caso de Formosa no hay PASO a nivel provincial sino que rige una ley de lemas. En esa provincia todavía no hay ninguna señal de qué hará Gildo Insfrán. "No hay una regla, se ha votado con Nación y también en forma desdoblada. En general se decide más cerca de la fecha", admitió una fuente de esa administración.

En La Rioja tampoco hay PASO a nivel provincial, pero desde el círculo íntimo del gobernador Ricardo Quintela indicaron a este diario que -aunque no está formalizada la decisión- mantendrán unificado el calendario electoral con el nacional. "Eso ya dependerá de cada distrito; al Presidente se le ratificó que primero por cuestiones sanitarias y, después, económicas, lo mejor sería suspender las internas abiertas. Él dijo que está en constante análisis por parte de todo su gabinete".

