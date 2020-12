Échale la culpa al rugby

El editorial de José Del Rio, en LN+ 20:57

Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino son tres integrantes de Los Pumas que emitieron tuits allá lejos y hace tiempo, en 2012. Matera, por citar un ejemplo, no era Puma, no era capitán, -sus tuits claramente son desagradables-, estamos hablando de un chico que tenía 18 años y no la responsabilidad institucional que tiene hoy en la Argentina el capitán de este seleccionado nacional.

En nuestro país, todos miramos esa agenda: la de echarle la culpa al rugby. Hablamos de esos tres chicos y de lo mal que estuvieron Los Pumas con su tibio homenaje luego de la muerte de Diego Maradona, a pesar de que pidieron disculpas públicas. Con una pobreza que supera el 50% y un desempleo entre los jóvenes que está en niveles récord, se lleva la discusión pública a esas tres personas y a lo que ellos generaron. No estoy de acuerdo con lo que publicaron, sus comentarios son de un carácter xenófobo, pero cuidado con las constantes bombas de humo que hay en nuestro país.

Por otro lado, se vio hoy la pelea entre Nación y Ciudad. Te recomiendo una crónica de Daniel Lozano sobre cómo fue el comportamiento en Caracas, tiene un espejo concreto, cotidiano, que pasa por arrancar por la desfinanciación de quien es tu enemigo político. Este conflicto tiene a Máximo Kirchner como uno de los representantes, quien hoy le puso nombre y apellido a su enemigo: Horacio Rodríguez Larreta.

Mientras el jefe de Gobierno porteño pide que "la Corte Suprema se pronuncie para restablecer el federalismo" y declare como institucional la quita de fondos coparticipables, hoy tenés siete diputados porteños que votaron contra su propio distrito, hablamos de Mara Brawer, Gabriela Cerruti, Itai Hagman, Carlos Heller, María Gisela Marziotta, Paula Penacca y Eduardo Valdés. Tendrán que dar explicaciones... ¿A quiénes defienden estos diputados de la ciudad de Buenos Aires? El recorte de estos 65 mil millones de pesos a la Ciudad equivalen a 150 millones de pesos por día.

Máximo y Cristina Kirchner están jugando a ser los reyes de la grieta. La expresidenta volvió a la Casa Rosada a despedir a Maradona, con Wado de Pedro tuiteando lo que fue, a la vera de los hechos, una mentira. Le echó la culpa a la Policía de la Ciudad, cuando se trataba de un acto público que desde la organización estaba cimentado por el gobierno nacional y donde después se supo quién había dado la orden de reprimir, que tanto lamentaba Wado de Pedro.

A Larreta le clavaron el título de candidato presidencial en 2023, en una argentina que a penas tiene los datos de diciembre 2020. Nos pasa habitualmente en este programa cuando les consultamos a los analistas políticos cómo ven a un candidato, todos responden lo mismo: hay tal bruma que anticipar un candidato es casi de ciencia ficción en la Argentina. Sin embargo, esto sirve para el relato del recorte, para el relato de la guerra y de la grieta. Es tan funcional como el rugby, como los runners, como hablarte de la seguridad de los ricos vs. la seguridad de los pobres o como decirte que no fomentan la grieta, mientras solo hacen comentarios progrieta.

Sacate por un segundo el barbijo. Bajo esta cortina de humo, ¿de qué no hablamos en la Argentina? A 273 días del primer caso de coronavirus, hay que guardar las filminas. Ya tenés casi 39 mil fallecidos, 1,4 millones de infectados, 1,2 millones de personas que se han recuperado y 8037 nuevos contagios.

Silvia Stang publicó este sábado en LA NACION que a los jubilados lo no solo les hicieron una quita, sino que se habla de un carácter excepcional. Lo de Maradona se transformó en un desastre organizacional donde trataron de llevar a la grieta una cuestión que tenía que ver con no haber pensado antes qué iba a ocurrir, cuando si convocas un millón de personas y el horario de entrada y salida está limitado, solo tenían que hacer una regla de tres simple.

La coalición de Gobierno está llena de enemigos internos. Lo que denunciamos el domingo sobre el adoctrinamiento en las escuelas lo hizo Alejandro Horvat, con una investigación que marcó la agenda durante toda la semana. Mostró que no hay nada improvisado, bastaba leer los ejemplos para darte cuenta de que hasta el manual Kapelusz forma parte de lo que te quieren enseñar de esta nueva historia. No hay que olvidarse de lo que pasó con las escuelas este año, no hablo de los docentes que dedicaron horas, sacrificios y se tecnificaron... Todo el norte del país pudo tener clases en la primera etapa y todo el sur también y no así el AMBA y cuando este pudo ya era demasiado tarde. El delantal blanco que está en nuestra historia para levantar y equilibrar con la educación se convirtió en un "nivelemos para abajo".

La Argentina se ha convertido en un país en el que no podés ahorrar en la moneda que vos querés, porque alguien te dice que el que ahorra en dólares es un corrupto o un narcotraficante. En donde un padre tiene que pedir permiso para llevar a su hija enferma a su casa, a su provincia. Un país en el que hoy los mapuches buscaron impedir un operativo en Villa Mascardi a pedradas. Y donde, cuando te distrajiste, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido de uno de los acusados en cuadernos para pedir los movimientos de Diego Cabot el día que le entregaron los cuadernos, a través de las cámaras de determinado perímetro donde él se habría movido. Tanto Adepa como Fopea denunciaron la inconstitucionalidad de este echo grave que está tapado por la pandemia.

En el Senado, Anabel Fernández Sagasti le negó el asenso a tenientes coroneles porque habían declarado contra Amado Boudou y contra Milagro Sala. Lo que dijo ese teniente en aquel momento fue que estaban a disposición dos helicópteros cuando él usó un avión privado y ahí apareció la denuncia de dádivas. Fernández Sagasti es una espada de Cristina Kirchner. Vale recordar que fue a quien Alberto Fernández le agradeció la idea de expropiar Vicentin, proyecto que tiempo después el Presidente reconoció responsable de muchos dolores de cabeza.

En esta agenda del barbijo que a veces nos tapa los ojos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dijo que la Argentina va a registrar la mayor recesión entre los miembros del G20. Hoy te aumentaron la telefonía, el cable e Internet un 20%, te anunciaron que los organismos de control siguen intervenidos, los cuales están para controlar que otros no hagan injusticias.

Y, por último, el juez Alejo Ramos Padilla, que fue denunciado por la oposición por perjudicar en las causas de los cuadernos de las coimas, fue indicado para ser el juez electoral en la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos. Tal vez el distrito electoral donde se libre la madre de todas las batallas, en nuestra bendita Argentina donde el rugby es al que hay que echarle la culpa, mientras la realidad va por otro lado.

