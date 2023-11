escuchar

El presidente electo, Javier Milei, habló esta mañana sobre diversos tópicos y lineamientos que implementará en su mandato y puntualizó, específicamente, sobre cómo será la educación y la salud pública, una vez que asuma el cargo.

En declaraciones a Radio Continental, Milei subrayó que la educación y la salud públicas no pueden ser privatizadas, porque es una competencia de las provincias y no del Estado nacional. “El ordenamiento argentino es federal y está en el plano de las provincias, no se puede privatizar ni la educación ni la salud, porque es parte de las provincias. Eso fue parte de la campaña del miedo”, dijo Milei en diálogo con Eduardo Serenellini en Radio Continental.

Se pospone el sistema de vouchers

Sobre el tema de los vouchers en educación que se mencionaron durante la campaña, Milei dijo que esa modalidad está ligada a la decisión de financiar la demanda o la oferta. “Estamos hablando de cosas que no se van a implementar en el corto plazo”, y pidió dejar de meterle ruido en la cabeza a la gente.

En este punto, Milei se mostró molesto por el discurso de Unión por la Patria que, durante la campaña, hizo foco en estas dos cuestiones y difundió mensajes en los que se aseguraba que se perdería el acceso a la educación y salud públicas si ganaba el candidato de La Libertad Avanza.

En su plataforma electoral, Milei proponía “descentralizar la educación entregando el presupuesto a los padres, en lugar de dárselo al Ministerio, financiando la demanda”, pero, de acuerdo a sus dichos más recientes, esta implementación no está prevista para hacerse en el corto o mediano plazo.

Las definiciones de Milei sobre el cepo y las Leliqs

Aunque no dio una fecha exacta de su levantamiento, en declaraciones a Radio Rivadavia remarcó que no se puede resolver el cepo cambiario si no se soluciona antes el tema de las Leliqs (Letras de liquidez del Banco Central).

“No se puede resolver el problema del cepo cambiario si no se resuelve el problema de las Leliqs, es la otra cara de la moneda. Si querés eliminar el cepo y no resolvés el tema de las Leliqs, te vas a una hiperinflación. Antes, hay que corregir el desequilibrio de stock, porque si no, puede ser letal. En paralelo, vamos a avanzar con el ajuste fiscal, que tiene que venir de todas maneras, el problema es quien lo paga. Nosotros queremos que lo paguen los políticos”, sostuvo el presidente electo.

“Estamos trabajando en una ingeniería financiera para que sea apetecible por el mercado y resolverlo de la manera más rápida posible. Para evitar la hiperinflación hay que resolver el problema de las Leliq porque no es opción mantener el cepo que traba la economía, ya que genera un exceso de demanda en el mercado de divisas”, aseguró Milei y anticipó que tiene a disposición los más de 30.000 millones de dólares para sacar las Leliqs.

LA NACION