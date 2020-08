Mauricio Claver Carone, candidato de EE.UU. para liderar el Banco Interamericano de Desarrollo Crédito: Twitter

WASHINGTON.- Un grupo de 17 países liderado por Estados Unidos rechazó una postergación de la elección del próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en una señal de respaldo a la postura del candidato norteamericano, Mauricio Claver-Carone, el principal asesor para América Latina del presidente, Donald Trump.

La candidatura de Claver-Carone causó sorpresa e inquietud y quebró una histórica tradición en Washington:mientras Europa elige al jefe del Fondo Monetario Internacional -o la jefa, en las últimas dos ocasiones- y Estados Unidos al del Banco Mundial, el BID queda para América Latina. La Argentina, México, Chile, Costa Rica y la Unión Europea se mostraron a favor de postergar la elección, prevista para el mes próximo bajo una modalidad "virtual", una salida elegante para encontrar una alternativa a la candidatura del estadounidense.

"La elección del presidente del BID es de suma importancia para nuestra región y para la conducción del Banco en el mayor desafío de la era contemporánea", dice una declaración difundida por el gobierno de Iván Duque de Colombia.

"Instamos a todos los países miembros a cumplir, en el tiempo indicado y forma, con las resoluciones ya aprobadas por los Directores y Gobernadores. Será de suma importancia preservar la integridad de dicho proceso y las decisiones tomadas por los Directores y Gobernadores del Banco para proteger los intereses de la región y para proteger la soberanía hemisférica de nuestro Banco Interamericano", afirma.

La declaración está firmada por los gobiernos de Las Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Venezuela, los cuales respaldarían la candidatura de Claver Carone, a la cual en Washington ven más como un proyecto personal del asesor que del gobierno de Trump.

El reglamento del BID establece un quorum del 75% del board para elegir al nuevo presidente. En el gobierno argentino calculan que están cerca de lograr el respaldo necesario para frenar la elección, pero no está garantizado. La posición de Canadá, la Unión Europea, Perú y Uruguay, que no adhirieron a la declaración, puede llegar a decidir si la elección se termina postergando o no. En el gobierno argentino creen que es difícil que Canadá pueda sumarse a una movida para denegar el quorum, pero creen que Perú sí podría llegar a hacerlo. El gobierno de Uruguay de Luis Lacalle Pou ya ha dicho que respalda la nominación de Claver Carone.

El asesor trumpista acusó al gobierno de Alberto Fernández de intentar "obstaculizar la elección" y tratar de "secuestrarla". La elección fue postergada, y está prevista que se realice de manera virtual.

"Hoy en día estamos viendo un esfuerzo minoritario, liderado por el gobierno de la Argentina, para poder obstaculizar la elección porque no han podido presentar, o no han querido presentar, una visión competitiva", dijo hace poco Claver Carone en una conferencia telefónica con periodistas.

El gobierno de Alberto Fernández ha propuesto para el cargo a Gustavo Béliz.

"Para nosotros, francamente, lo que buscábamos al principio, cuando nosotros lanzamos la candidatura había como doce candidatos del BID. Nosotros lo que queríamos era francamente tener un debate de ideas, ganarnos espacio y crear cohesión. Esa cohesión la creamos. Se habla mucho de que si esta candidatura ha sido controversial, pero todo lo contrario", insistió el asesor trumpista.

En Washington entienden que la relación bilateral puede sobrevivir esa movida, dentro del universo de desacuerdos diplomáticos en una relación que, hasta ahora, ha superado otros contrapuntos -algunos que involucran al propio Claver-Carone-, y ha sido llevada con madurez. Uno de lo motivos detrás de ese razonamiento es que muchos descreen de que Trump tenga un interés especial en el BID.