El comentario de Quirno sobre la reforma laboral al contar que se quebró la mano jugando al fútbol

El canciller Pablo Quirno protagonizó un momento que se volvió viral cuando contó al aire que sufrió una lesión mientras jugaba al fútbol luego de la polémica que generó la inclusión del artículo 44 de la reforma laboral, que proponía que, en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobren el 50% o el 75% del salario.

“Jugando al fútbol, un accidente deportivo... Me rompí la mano“, contó el funcionario mileísta, al mostrar que tenía vendados dos dedos de la mano izquierda.

A modo de chiste, y haciendo alusión a la reforma que había sido impulsada por el Gobierno y que finalmente fue derogada, el periodista Eduardo Feinmann le contestó: “Está muy bien. ¿Le van a bajar el sueldo un 50%?“.

A esto, Quirno respondió entre risas: ”No, porque gracias a Dios… O sea, fue antes de la promulgación de la ley“.

Quirno bromeó acerca del polémico artículo 44. JUAN MABROMATA - AFP

El artículo 44 -que modificaba el régimen de licencias por enfermedad- generó numerosas críticas de sindicatos y de la oposición. El mismo establecía que, “en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente durante tres meses si no tuviera personas a cargo, o seis meses si las tuviera.

Si la imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibiríaá el 75% de su salario en los mismos plazos.

Además, el proyecto indicaba que el trabajador debía presentar un certificado médico emitido por un profesional habilitado, que contenga diagnóstico, tratamiento y cantidad de días de reposo. La norma obligaba al trabajador a someterse al control del médico designado por el empleador y, en caso de discrepancias, prevé recurrir a una junta médica en una institución oficial o a dictámenes de instituciones públicas o privadas de reconocida trayectoria.

En un primer momento, el proyecto había obtenido media sanción del Senado. Sin embargo, más tarde este artículo en particular fue eliminado del texto en Diputados, por lo que el proyecto volvió al Senado, donde finalmente fue aprobado.

La aprobación de la ley de reforma laboral en el Senado. SENADO ARGENTINA - Charly Diaz Azcue

Cómo quedaron las licencias

Mientras que el artículo 44 fue eliminado, ahora se mantiene la legislación vigente que garantiza el cobro del 100% del salario promedio durante la licencia médica.

Las licencias por enfermedad están reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 208 establece que cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afecta el derecho del trabajador a percibir su remuneración durante 3 meses si la antigüedad es menor a 5 años o 6 meses si la antigüedad es mayor a 5 años. En los casos en los que el trabajador tenga carga de familia, esos plazos se extienden a 6 y 12 meses, respectivamente.

La ley también dispone que la remuneración durante la licencia debe liquidarse conforme al salario que percibía el trabajador al momento de la interrupción de los servicios, incluyendo los aumentos otorgados a su categoría durante ese período.