El cruce entre Diego Santilli y Fernando Galmarini que terminó en una advertencia: “Van a perder y mal”

Después de un cierre de listas fuera del horario establecido para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Fernando “Pato” Galmarini se cruzaron por el apagón que estiró los plazos. Por un lado, el diputado de Propuesta Republicana (Pro) dijo que el corte de suministro en La Plata fue “gravísimo” y “nunca antes visto”, mientras que el dirigente peronista lo minimizó.

“Lo que pasó en el cierre de listas es grave. Es la primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires que se produce un día y medio después. Es como jugar con el resultado del otro, sabés si podés empatar o ganar. Es un apagón focalizado”, expresó Santilli en TN y agregó: “No se quién la cortó, fue el oficialismo. Se autoproscribieron. Bajaron la palanca de la luz porque no se podían poner de acuerdo con quien encabezaba de lista. Es gravísimo. En un país normal no hay listas si no se presenta en horario. Esto nunca se vio, ni en los peores momentos del peronismo”.

Acto seguido, el diputado preguntó a los participantes de la mesa si recordaban alguna vez en la que el cierre de listas se haya postergado durante un día y medio. Quien respondió fue Galmarini, que lo retrucó al cuestionar que Santilli “no es de la provincia de Buenos Aires” y chicaneó: “¿De qué sección sos vos? Nadie te conoce“.

“Soy de la tercera. ¿Cómo que nadie me conoce? Te gané una elección en 2021, por un punto y medio. Ustedes estaban todos unidos y nosotros separados", contestó. La lista de Frente de Todos en ese entonces fue encabezada por Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

VAMOS A TERMINAR CON EL KIRCHNERISMO EN LA PROVINCIA pic.twitter.com/PrxbHKzFYv — Diego Santilli (@diegosantilli) July 20, 2025

A modo de elevación del tono del cruce, Galmarini apuntó: “Ahora les vamos a ganar por 14 puntos”. En tanto, Santilli insistió: “Vamos a ver. Yo creo que van a perder y mal”. Luego, el dirigente peronista cruzó: “¿Qué venís a hablar de unas horas de falta de luz? La apagué yo. Andá a dar una vuelta, no conocés la Provincia”. “Es una barbaridad”, cerró el diputado.

Por otra parte, Santilli dijo que le gustaría encabezar una eventual lista de la alianza entre La Libertad Avanza y Propuesta Republicana en octubre, aunque aclaró que “se presentará donde lo necesiten”. “Vamos a ganar en los grandes bastiones. Le tengo mucha fe en la tercera sección electoral también. La gente se cansó del verso de que mañana va a estar mejor, cuando hay récord de pobreza, inseguridad y todo lo malo”, expresó.

Además, continuó: “El Presidente está ordenando el mega desorden de un país, y cuando uno ve a otros países de la región que están saliendo, no lo hicieron en un año y medio”.