El cruce entre Marcos Galperin y Santiago Siri por el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora
El empresario y el programador confrontaron en X tras los incidentes ocurridos en el Conurbano bonaerense
Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, protagonizó un cruce con el experto en tecnología Santiago Siri a raíz del ataque a la caravana de La Libertad Avanza (LLA) en Lomas de Zamora.
El intercambio se dio en la red social X después de que Galperin hiciera un comentario irónico sobre el episodio ocurrido sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, que terminó con el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el diputado nacional José Luis Espert y el titular de LLA en provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, teniendo que evacuar la zona y con la cancelación del acto previstos en el municipio.
“No te olvides: la democracia no peligra si tiran piedras a los candidatos opositores en el Conurbano o si las listas las encabezan candidatos ‘testimoniales’. La democracia peligra solo si el Presidente llama mandiles a periodistas que mienten u ocultan la verdad”, publicó el empresario en la plataforma de Elon Musk.
Siri reaccionó de inmediato y vinculó el malestar social con los recientes escándalos de corrupción. “La bronca no la inventa la oposición, la fabrican las coimas de Karina [Milei] y déjà vu menemista”, escribió, en alusión a los audios que comprometen al Gobierno por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En las grabaciones de voz, editadas y obtenidas de manera clandestina, habla el extitular del organismo Diego Spagnuolo, quien vincula a la hermana del presidente y a Eduardo “Lule” Menem con el cobro de sobornos que representaban un 3% en operaciones con la Droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker.
Lejos de suavizar la discusión, Galperín replicó: “Sin dudas, cualquier sospecha de un 3% de ‘cometa’ genera mucho más bronca si estás acostumbrado al 15%…”. A lo que Siri contestó con una crítica final: “Marcos, la corrupción no se descuenta, se termina. No es un black friday (o viernes negro), es la república”.
Días atrás, el exCEO de Mercado Libre se había expresado abiertamente en relación al escándalo que inició con una denuncia del abogado Gregorio Dalbón y que derivo en la salida de Spagnuolo.
El empresario argentina radicado en Uruguay había compartido un mensaje del creador de contenido libertario Fran Casaretto que calificaba el hecho como una “opereta absurda”.
En ese texto, que él reposteó, se comparaba la situación actual con el aumento del dólar en los últimos meses de la gestión de Mauricio Macri: “No sean tontos: en el 2019 te inflaron el dólar para voltear a Macri, la gente les creyó y se quisieron cortar las bolas 4 años después, con Alberto Fernández. Hoy te crean una opereta absurda para voltear a Milei. ¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita”.
