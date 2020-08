El ensayista compartió su análisis en Terapia de Noticias, por LN+ 04:24

18 de agosto de 2020

El filósofo y ensayista Santiago Kovadloff participó de Terapia de noticias, por LN+, para analizar el desafío que tiene el presidente Alberto Fernández el día después de la masiva protesta a nivel nacional contra la gestión del Gobierno.

"Alberto Férnandez está ante un enorme desafío. Él no puede negar el valor sintomático que desde el punto de vista social tiene esta manifestación, pero al mismo tiempo no puede reconocer abiertamente la envergadura que tuvo porque eso va en contra de las urgencias de la vicepresidenta y va en contra de una tenaz tendencia de la expresidenta a renegar de los hechos en favor de sus necesidades", observó Kovadloff.

Según indicó, el oficialismo despolitizó el sentido de la marcha para situarlo en el campo de la sanidad, mientras que la manifestación buscó reivindicar el concepto de república sin ligarlo a una cuestión partidaria. Kovadloff remarcó el valor de la unidad que prevaleció, según él, en la marcha de ayer y el concepto de república instalado en aquellos que salieron a manifestarse.

Kovadloff: "El gobierno equivocó su concepto de salud republicana"

"El oficialismo necesita que la oposición aparezca como organizadora de esto que ocurrió hoy [por ayer]. Pero, la gente no respondió en forma unívoca y masiva a una convocatoria de Patricia Bullrich, la gente respondió a necesidades personales que no necesariamente están enmarcadas en un partido político", sostuvo. Y agregó: "Cuando se reivindica el concepto de república, no es partidario, es muy importante entenderlo".

Para el ensayista, la movilización por la república es el resultado de una labor llevada adelante por algunos políticos argentinos que supieron privilegiar el concepto como la acción más fundamental de la organización del país. "Entre ellos, sin duda alguna, Elisa Carrió", dijo.

El desafío de Alberto Fernández después del 17A según Santiago Kovadloff

En esta línea, opinó que el Presidente "necesita inscribirse en esa tradición", pero consideró que "su actuación, su palabra contradictoria y su misión, ligada a los imperativos impuestos de la vicepresidencia, le impiden ganar la credibilidad que necesita para ser vocero de esa misma línea de pensamiento".

Y agregó: "Alberto Fernández tiene mayor sensibilidad hacia la realidad de los hechos, pero después evidencia un discurso que no se ajusta a lo que ha comprendido, sino a lo que se le ordena que debe responder".

Por último, analizó el pedido de la sociedad que rompió la cuarentena para protestar y expresarse: "Fue una manifestación de gente moderada que aspira a ideales constitucionales y que se sitúa inquieta ante un gobierno que no parece representarlo. Entonces, no estamos ante una fuerza política partidaria, estamos ante una ciudadanía que quiere ver cumplir la ley".