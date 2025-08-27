El descargo del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, antes de la llegada de Milei para un acto

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, hizo un descargo este miércoles, en la previa de la llegada de Javier Milei a su territorio, donde el Presidente va a realizar esta tarde una caravana opositora de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre.

Por un lado, Otermín criticó al libertario porque será la primera vez desde que gobierna que desembarca en Lomas de Zamora: por eso lo tildó de “casta”. Sub embargo, se manifestó en contra de las marchas de repudio que, según señaló, organizan por estas horas vecinos del municipio.

Bajo el título Mensaje a la comunidad de Lomas, Otermín indicó, en su cuenta oficial de X: “La Libertad Avanza anunció en las redes sociales una ‘caravana’ del presidente Milei para hoy en Lomas. Sería la primera vez que venga en su Presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien".

La convocatoria de los libertarios, presentada como una caravana con Milei, está prevista para las 14, en Laprida e Hipólito Yrigoyen, bajo el lema de campaña “Kirchnerismo nunca más”.

CARAVANA CON EL PRESIDENTE JAVIER MILEI



La Libertad Avanza en todo el país. Los esperamos hoy en Lomas de Zamora.



KIRCHNERISMO NUNCA MÁS!!! pic.twitter.com/cSiWfJrAal — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 27, 2025

El intendente, que fue alfil de Martín Insaurralde y tiene buena sintonía con Cristina y Máximo Kirchner -incluso ofició como uno de los puentes entre los K y el gobernador Axel Kicillof en momentos de tensión-, consideró “absurda” la idea de “obstaculizar” la avenida Yrigoyen para esta actividad.

“Es una de las más transitadas del Conurbano, en un día y horario laborable, molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, etc. Generando un caos de tránsito, para una actividad política que se debería organizar en un lugar adecuado”, se quejó Otermín.

No obstante, el jefe comunal destacó:“Vimos también en las redes convocatorias a repudiar a Milei. En ese sentido, como intendente de Lomas de Zamora, me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es pueblo de la paz. Por favor, que hoy esté todo en paz".

Luego, aprovechó la crítica a Milei para pedir el voto para la vicegobernadora Verónica Magario, que compite como cabeza de lista a legisladora por la tercera sección electoral -que incluye a Lomas-, y para Sol Tischik, primera candidata en el listado para el Concejo Deliberante de la ciudad, en los comicios del 7 de septiembre. También respaldó a Jorge Taiana, candidato del peronismo a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en la elección del 26 de octubre.

“Los que quieran expresar su rechazo a Milei y a su forma de gobernar de mulos del FMI; los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud; los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país están las urnas el domingo 7 de septiembre, para votar con Fuerza Patria a Sol y Magario, y el 26 de octubre a Taiana. Es la mejor forma de dar un mensaje de amor por la Argentina", concluyó.

Mensaje a la Comunidad de Lomas



La Libertad Avanza anunció en las redes sociales una “caravana” del presidente Milei para hoy en Lomas. Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría… — Federico Otermín (@fotermin) August 27, 2025

Por su parte, los libertarios en la tercera sección llevan al excomisario Maximiliano Bondarenko para la Legislatura. En Lomas, el candidato a concejal es Martín Urquiza. Para diputado nacional va José Luis Espert.