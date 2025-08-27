LA NACION

Se accidentó la diputada nacional libertaria Rocío Bonacci cuando viajaba al Congreso

La legisladora, oriunda de Rosario, estaba junto a su padre; el auto lo conducía un chofer oficial

Rocío Bonacci, al costado del auto accidentado
La diputada nacional Rocío Bonacci sufrió un accidente de tránsito cuando viajaba desde Rosario, de donde es oriunda, hasta la ciudad de Buenos Aires, por la Autopista 9, para sumarse a las actividades de este miércoles en el Congreso de la Nación.

De acuerdo a información de La Capital, la legisladora -que integra la bancada de La Libertad Avanza (LLA)- iba junto a su padre, José Bonacci, dirigente de larga trayectoria en la provincia de Santa Fe, titular del partido Unite, en un auto oficial.

El vehículo, un Nissan Sentra, era conducido por un chofer del Congreso, según pudo confirmar LA NACION. Tras el impacto, en el kilómetro 196, quedó detenido en la banquina y golpeado sobre todo en la parte inferior, tanto adelante como atrás.

En fotos posteriores al impacto, que publicó Data Clave, incluso se la ve a Bonacci ensangrentada en la zona de la nariz, tirada al lado del auto.

La foto de Rocío Bonacci tras el accidente
En tanto, LA NACION confirmó que la diputada nacional fue derivada a Ramallo para que le realicen chequeos, pero que se encuentra en buen estado de salud.

“Estamos bien, yo iba en el auto. El chofer tuvo apnea, se durmió, pero no es la primera vez que sucede esto, en el sentido de que siempre tienen un manejo peligroso, a 160 kilómetros por hora”, aseguró José Bonacci sobre la alta velocidad a la que supuestamente se movilizaban, en un audio que envió a Cadena 3 mientras era derivado junto a su hija.

En eso, hizo un llamado de atención al presidente de Diputados, Martín Menem, por este tema. “Reiteradamente Rocío se ha quejado y desde Movilidad de la Cámara no han dado bola. O sea, Menem lo hizo”, señaló, responsabilizándolo al titular del cuerpo, que atraviesa horas complicadas después de tener que salir a dar explicaciones por las acusaciones de coimas contra su primo Eduardo “Lule” Menem y la secretaria general, Karina Milei.

Rocío Bonacci, diputada nacional de LLA
Rosarina y de 29 años, Bonacci asumió en 2023 y tiene mandato hasta 2027. Más allá de que protagonizó varios escándalos en la bancada libertaria y de que en este tiempo de gestión se mostró cercana a Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, al contrario de sus colegas no se escindió de la bancada oficialista.

Bonacci se presenta como “emprendedora” porque tenía un local de manicuría, al menos hasta antes de asumir como diputada.

