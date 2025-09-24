El discurso completo de Milei en la ONU
El mandatario argentino criticó el rumbo del organismo multilateral; instó al Reino Unido a negociar por las islas del Atlántico Sur y denunció la detención de un ciudadano en Venezuela
- 4 minutos de lectura'
El presidente Javier Milei brindó este miércoles su alocución como jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Durante su discurso, el mandatario argentino trazó una dura crítica contra el rumbo actual del organismo, renovó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y denunció la detención de un ciudadano argentino en Venezuela.
El discurso completo de Milei en la ONU
El presidente Javier Milei recordó su discurso del año anterior, en el cual presentó una nueva orientación en política exterior para la Argentina, basada en las ideas de la libertad. “Sostuvimos que era imperativo un retorno a las ideas de la libertad, a los principios inmortales que sostienen la dignidad de la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos bajo la ley”, afirmó.
Criticó la evolución de la ONU en las últimas décadas y sostuvo que la organización se alejó de su propósito original. “El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los estados-nación, se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales”, declaró. Además, acusó a este nuevo modelo de intentar imponer un modo de vida determinado a los ciudadanos del mundo.
El mandatario defendió el fin original del organismo y reconoció la existencia de problemas globales que requieren diálogo y cooperación. Rechazó lo que consideró “extralimitaciones” que acompañan a agendas nobles.
Críticas a la política del “presentismo” y el rol del Estado
Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la contradicción entre el presente y el futuro, un problema que, según él, enfrentan todos los países modernos. Describió una dinámica en la que los dirigentes políticos privilegian la comodidad del presente a costa de las consecuencias futuras. “Incendian el futuro para mantener caliente el presente”, sentenció.
Milei argumentó que los incentivos de la población y los políticos se alinean para repartir la riqueza actual en lugar de generar la de mañana. Explicó que este enfoque conduce al estancamiento económico.
Sostuvo que la base del crecimiento es la sacralidad de la propiedad y el libre mercado. “Sin derecho de propiedad no hay ahorro; sin ahorro ni capacidad de intercambiarlo libremente, no hay inversión; y sin inversión, no hay crecimiento posible”, detalló.
El Presidente afirmó que el interés del político es agrandar el Estado a costa de las libertades ciudadanas, lo que le permite ganar poder. Calificó esta dinámica como una “traición intergeneracional”. Utilizó el caso argentino como ejemplo de las consecuencias de este modelo. “En 2023, llegamos finalmente al largo plazo de 100 años consecutivos de hacer las cosas mal”, lamentó.
El reclamo por Malvinas y la denuncia contra Venezuela
En el tramo final de su exposición, Milei reiteró el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. “Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, expresó. Invitó al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales conforme a la resolución 2065 de la Asamblea General.
También denunció una “escalada inadmisible de la violencia política por parte de la izquierda a nivel global”. Y como cuarto y último punto, se refirió a la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, “secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela”. Calificó el hecho como una “desaparición forzosa” y exigió al gobierno venezolano su inmediata liberación.
Elogios a Donald Trump y la situación en Estados Unidos
Durante su discurso, Milei dedicó un segmento a elogiar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien consideró un aliado en la lucha por revertir dinámicas perjudiciales. Afirmó que Trump comprende la necesidad de cambiar un rumbo que llevaba a su país hacia una catástrofe. “Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro”, destacó.
Argumentó que una crisis en Estados Unidos tendría repercusiones globales y que, por ello, las decisiones del mandatario estadounidense son cruciales. Comparó la situación de ambos países y gobiernos. “Argentina tiene hoy un gobierno que decidió emprender el camino correcto, aunque sea el más difícil”, concluyó.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.
Otras noticias de Audiencia
Sello narco. Los cuerpos encontrados en Florencia Varela son de las chicas de La Matanza
La pista del celular. Hallaron muertas a Brenda, Morena y Lara, las jóvenes que desaparecieron el viernes en La Matanza
Video. Las últimas imágenes con vida de las tres chicas de La Matanza que hoy encontraron muertas
- 1
En medio de una fuerte expectativa por un posible salvataje financiero de EE.UU., Milei está en la sede de la ONU para la reunión con Trump
- 2
Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin
- 3
Fuerte señal de apoyo de Trump a Milei en la reunión en Nueva York: “Tiene mi total respaldo para la reelección”
- 4
Trump evitó el naufragio