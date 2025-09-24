El presidente Javier Milei brindó este miércoles su alocución como jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Durante su discurso, el mandatario argentino trazó una dura crítica contra el rumbo actual del organismo, renovó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y denunció la detención de un ciudadano argentino en Venezuela.

El discurso completo de Milei en la ONU

El presidente Javier Milei recordó su discurso del año anterior, en el cual presentó una nueva orientación en política exterior para la Argentina, basada en las ideas de la libertad. “Sostuvimos que era imperativo un retorno a las ideas de la libertad, a los principios inmortales que sostienen la dignidad de la vida, la libertad y la propiedad de todos los individuos bajo la ley”, afirmó.

Javier Milei criticó a la ONU por intentar "imponerles a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado" SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Criticó la evolución de la ONU en las últimas décadas y sostuvo que la organización se alejó de su propósito original. “El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los estados-nación, se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales”, declaró. Además, acusó a este nuevo modelo de intentar imponer un modo de vida determinado a los ciudadanos del mundo.

El mandatario defendió el fin original del organismo y reconoció la existencia de problemas globales que requieren diálogo y cooperación. Rechazó lo que consideró “extralimitaciones” que acompañan a agendas nobles.

Críticas a la política del “presentismo” y el rol del Estado

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la contradicción entre el presente y el futuro, un problema que, según él, enfrentan todos los países modernos. Describió una dinámica en la que los dirigentes políticos privilegian la comodidad del presente a costa de las consecuencias futuras. “Incendian el futuro para mantener caliente el presente”, sentenció.

Milei argumentó que los incentivos de la población y los políticos se alinean para repartir la riqueza actual en lugar de generar la de mañana. Explicó que este enfoque conduce al estancamiento económico.

El discurso se desarrolló ante un auditorio semivacío en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York Richard Drew - AP

Sostuvo que la base del crecimiento es la sacralidad de la propiedad y el libre mercado. “Sin derecho de propiedad no hay ahorro; sin ahorro ni capacidad de intercambiarlo libremente, no hay inversión; y sin inversión, no hay crecimiento posible”, detalló.

El Presidente afirmó que el interés del político es agrandar el Estado a costa de las libertades ciudadanas, lo que le permite ganar poder. Calificó esta dinámica como una “traición intergeneracional”. Utilizó el caso argentino como ejemplo de las consecuencias de este modelo. “En 2023, llegamos finalmente al largo plazo de 100 años consecutivos de hacer las cosas mal”, lamentó.

El auditorio de la ONU a medio llenar cuando habló Milei

El reclamo por Malvinas y la denuncia contra Venezuela

En el tramo final de su exposición, Milei reiteró el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. “Quiero reiterar nuestro reclamo legítimo e irrenunciable sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, expresó. Invitó al Reino Unido a reanudar las negociaciones bilaterales conforme a la resolución 2065 de la Asamblea General.

También denunció una “escalada inadmisible de la violencia política por parte de la izquierda a nivel global”. Y como cuarto y último punto, se refirió a la situación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, “secuestrado y detenido de manera arbitraria en Venezuela”. Calificó el hecho como una “desaparición forzosa” y exigió al gobierno venezolano su inmediata liberación.

Milei calificó la detención del ciudadano argentino Nahuel Gallo en Venezuela como una "desaparición forzosa"

Elogios a Donald Trump y la situación en Estados Unidos

Durante su discurso, Milei dedicó un segmento a elogiar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien consideró un aliado en la lucha por revertir dinámicas perjudiciales. Afirmó que Trump comprende la necesidad de cambiar un rumbo que llevaba a su país hacia una catástrofe. “Su férrea y exitosa política en términos de ponerle un freno a la inmigración ilegal lo deja más que claro”, destacó.

Argumentó que una crisis en Estados Unidos tendría repercusiones globales y que, por ello, las decisiones del mandatario estadounidense son cruciales. Comparó la situación de ambos países y gobiernos. “Argentina tiene hoy un gobierno que decidió emprender el camino correcto, aunque sea el más difícil”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Guillermo Idiart.