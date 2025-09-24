El Partido Justicialista califica de “cita bochornosa” la reunión que tendrá Milei con Netanyahu

El Partido Justicialista (PJ) consideró que el presidente Javier Milei tendrá una “cita bochornosa” mañana, cuando se reúna con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una de las cumbres bilaterales que tiene agendadas en su estadía en Estados Unidos, donde viajó para participar de la 80ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y anudar auxilio económico.

El PJ, que preside Cristina Kirchner aun desde su prisión domiciliaria, emitió un comunicado titulado “Javier Milei y una cita bochornosa” para referirse al encuentro entre el Presidente y Netanyahu, previsto para mañana, horas antes de que el jefe del Estado tome su vuelo de regreso a la Argentina.

“El presidente argentino Javier Milei se reunirá con Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel y principal responsable de las atroces y humillantes acciones militares contra la población civil palestina en la Franja de Gaza y quien recientemente oficializó la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania. Por los hechos inhumanos en Gaza, que adquieren el carácter de crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Netanyahu en mayo de 2024″, se afirmó en un comunicado la Secretaría de Relaciones Internacionales del PJ, que conduce el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, uno de los jefes comunales del peronismo más cercanos a Cristina Kirchner.

“El Partido Justicialista rechaza el significado de este encuentro y denuncia el progresivo aislamiento internacional de nuestro país, evidenciado en las permanentes votaciones en contra de la gran mayoría de las naciones del mundo en los organismos multilaterales”, se subrayó en el documento del peronismo nacional.

En el texto que difundió el PJ, se recordó que “la Asamblea General de la ONU ha llamado a una tregua humanitaria inmediata”, que “ha insistido en la solución de dos Estados: Israel y Palestina” y que “la inmensa mayoría de la comunidad internacional ha votado a favor de ello”, y se resaltó: “La Argentina votó en contra, abandonando una doctrina histórica de nuestra política exterior en la materia. Mas recientemente, y en un hecho diplomático inédito de nuestra democracia, la Argentina se ausentó de votar una resolución aprobada por 145 países para que Palestina participe en la 80º sesión de Naciones Unidas”.

“Hemos condenado inequívocamente los ataques terroristas perpetrados por Hamas el 7/10/2023 en el sur de Israel y seguimos exigiendo la liberación de los rehenes capturados. Pero nada justifica la violación del derecho internacional humanitario, la hambruna y la tierra arrasada en Gaza”, consideró en su comunicado el PJ.

En su cuestionamiento, el partido sostuvo que “la cita con Netanyahu es una nueva demostración de que Milei se rige por un fundamentalismo ideológico que no representa a la gran mayoría de los argentinos, que hemos elegido la convivencia interna, la paz internacional y la justicia global como los más sagrados valores internacionales”.

“Es lamentable que un gobierno argentino abandone banderas que le han dado un reconocido lugar en el concierto de las naciones. Por ello, consideramos que el gesto personal del Presidente afecta seriamente los intereses nacionales del país”, se concluyó en el comunicado.